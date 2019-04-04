Kleber Andrade é avaliado para receber Mundial Sub-17 e terá melhorias

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Uma expedição com membros da Fifa e da CBF esteve no Espírito Santo, nesta quinta-feira (4), para uma vistoria no estádio Kleber Andrade, que é um dos candidatos a sediar a Copa do Mundo de Futebol Sub-17, prevista para acontecer em outubro no Brasil.

Além de checar as instalações do Klebão, a expedição esteve no estádio Engenheiro Araripe, que foi indicado como centro de treinamento. A Aert e Aest também foram disponibilizadas para servir de apoio de treinamentos para as seleções participantes.

Expedição da Fifa e CBF vistoriam Kleber Andrade para possível sede do Mundial Sub-17 Crédito: Divulgação Sesport

Ao todo, 24 países disputarão a competição, e o Brasil vai ter jogos espalhados em quatro sedes. O Espírito Santo pleita ser uma delas e, para isso, a Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) propôs melhorias no Kleber Andrade para que o complexo esportivo possa ser um dos contemplados. O secretário da Sesport, Júnio Abreu, se disse otimista após receber os visitantes.

"A sensação que nos ficou após esta vistoria é que nosso estádio vai preencher os requisitos que eles desejam. Eles gostaram bastante do gramado e os foi colocado à disposição também o Engenheiro Araripe, a Aert e Aest, além de outras possibilidades de centros de treinamento. Vamos também investir em obras no estádio, que devem girar em torno de R$15 milhões."

O planejamento, segundo o secretário, é que as melhorias propostas para o estádio possam ser iniciadas a tempo de receber a competição. No entanto, ele alega que será preciso respeitar os prazos das licitações.

"Independente de a gente receber a Copa do Mundo de Futebol Sub-17 ou não, já começamos o processo de licitação de melhorias no Kleber Andrade. São elas: colocação de elevador dentro do estádio para ligar os vestiários às cabines, escada rolante ligando o campo ao vestiário, placar eletrônico, catracas eletrônicas, videomonitoramento e melhorias nos banheiros. Só que dependemos dessa parte burocrática que a licitação exige, por isso não podemos estipular uma data para início e conclusão das obras. Mas é certo que estamos trabalhando para que tudo possa ficar pronto o mais rápido possível."

Os membros da CBF e da Fifa seguem visitando outras sedes e não há, ainda, um prazo para a divulgação dos locais escolhidos para o Mundial. No entanto, segundo Abreu, o Espírito Santo não está economizando esforços para ser um dos contemplados.

"Seria muito importante para nosso Estado receber um evento deste porte. O Espírito Santo ganharia com geração de emprego, renda e turismo. O governador Renato Casagrande sabe dessa relevância e está junto da gente nesse projeto. Da nossa parte, em termos de estruturas, não mediremos esforços para receber o Mundial", acrescenta.

A CBF já deixou claro para a Fifa que não vai disponibilizar os estádios que recebem jogos da Série A do Brasileirão. A ideia da entidade é dividir a competição por regiões próximas, em estádios menores, para facilitar os deslocamentos. A Fifa e a CBF visam fazer um Mundial mais concentrado em uma região do Brasil, para evitar custos com deslocamentos.