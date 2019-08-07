João Gomes Júnior vira página na carreira com o ouro no Pan de Lima

Há explicação. Ainda em 2014, Joãopara a substância hidroclorotiazida no Mundial de Piscina Curta de Doha, no Catar, e acabou suspenso por seis meses. Desta forma ele ficou impossibilitado de competir no Mundial de Kazan, na Rússia, e dos jogos Pan-Americano, em Toronto, no Canadá, em 2015.

Após a inédita conquista, a fera das águas, já ciente do feito que realizou, comentou sobre o período que teve de esperar para colocar essa medalha no peito. "Vinha me assombrando esse fato de estar quase aposentando e não pegar um Pan. Em 2015 fiquei de fora, mas me mantive focado para conseguir o índice para a Rio-2016. Logo após coloquei como meta no ficar de fora de nenhuma competição internacional e graças a Deus vem dando certo! A sensação é de gratidão por todos que passaram na minha história até o momento", disse em entrevista ao Gazeta Online.