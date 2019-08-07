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João Gomes Júnior vira página na carreira com o ouro no Pan de Lima

Capixaba havia ficado de fora do Pan de Toronto, em 2015, e agora se sagrou campeão na edição realizada no Peru

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 19:33

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 ago 2019 às 19:33
João Gomes morde e "atesta" a qualidade da mealha de ouro nos 100 metros peito no Pan Crédito: LECO VIANA/Agência Estado
A carreira do nadador capixaba João Gomes Júnior é marcada por reviravoltas. A última delas precisou de quatro anos para ser, de fato, uma página virada. Ao bater a mão e cravar o tempo de 59s51 na final dos 100m peito e faturar o ouro em Lima, no Peru, na noite desta terça-feira (06), João preencheu uma lacuna que faltava: aos 33 anos, ele nunca havia participado de um pan-americano. Desta vez, não apenas participou, como fez o melhor tempo e voltará ao Brasil com um brilho dourado.
Veja a prova que deu o ouro ao capixaba
Há explicação. Ainda em 2014, João testou positivo para a substância hidroclorotiazida no Mundial de Piscina Curta de Doha, no Catar, e acabou suspenso por seis meses. Desta forma ele ficou impossibilitado de competir no Mundial de Kazan, na Rússia, e dos jogos Pan-Americano, em Toronto, no Canadá, em 2015.
João Gomes Júnior confirmou o favoritismo ao vencer os 100m peito Crédito: COB/Divulgação
Após a inédita conquista, a fera das águas, já ciente do feito que realizou, comentou sobre o período que teve de esperar para colocar essa medalha no peito. "Vinha me assombrando esse fato de estar quase aposentando e não pegar um Pan. Em 2015 fiquei de fora, mas me mantive focado para conseguir o índice para a Rio-2016. Logo após coloquei como meta no ficar de fora de nenhuma competição internacional e graças a Deus vem dando certo! A sensação é de gratidão por todos que passaram na minha história até o momento", disse em entrevista ao Gazeta Online.

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