Hoje no Flamengo, remador do ES dá volta por cima e disputa o Pré-Pan

Vangelys Reinke, remador do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

Ele precisava de uma guinada na carreira, uma meta ambiciosa para motivá-lo a crescer como atleta. O Pan-Americano de Lima é só em julho de 2019, mas já foi capaz de mudar a vida de Vangelys Reinke, de 27 anos. Neste fim de semana, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ele participa do Pré-Pan, a competição que poderá lhe dar a vaga no tão sonhado objetivo.

No início de 2017, o remador capixaba treinava no Álvares Cabral e conciliava com o trabalho de técnico e de educador físico. Ainda assim, o sonho de seleção brasileira seguia vivo. O atleta mirou o Pan de Lima como principal alvo e tomou uma decisão radical: largou tudo no Estado e bateu na porta do Flamengo.

Vangelys está no Flamengo desde o início de 2017 Crédito: Flamengo/Divulgação

No Espírito Santo o nível não é tão alto para disputar grandes competições. Então, deixei minha esposa e minha vida no ES e vim para o Flamengo. Não vim para ganhar dinheiro, só queria um lugar para treinar. O Flamengo tem a melhor instalação de remo do Brasil, então vi tudo isso a meu favor. Morava no clube e só ganhava uma ajuda de custo para me manter, mas comecei a ter uma evolução muito grande.

Ele chegou ao Rio de Janeiro, já surpreendeu logo nos primeiros meses e entrou para a seleção brasileira. Era o gás que precisava. Pouco a pouco Vangelys foi conquistando seus objetivos e vendo que o Pan poderia, sim, ser uma realidade. Hoje ele é bicampeão brasileiro e um dos grandes nomes do remo do País.

Neste Pré-Pan, os seis primeiros colocados de cada prova garantem vaga no Pan de Lima. Vangelys vai competir no Quatro Sem Peso Leve e quer levar vantagem por conta do seu biotipo. A categoria é 70 quilos e o capixaba tem 1,88m, ou seja, ele é considerado alto e tem uma amplitude bem maior nos movimentos. Além disso, se garantir a vaga no Pan, ele mira quebrar um jejum de 40 anos sem medalhas de ouro brasileiras de remo na competição.

Na nossa categoria geralmente os atletas têm uma estatura mais baixa, mas no meu barco nós temos uma média alta. Estamos com um índice muito bom e nossa expectativa é muito boa. Fui bicampeão brasileiro justamente no Quatro Sem. No ano passado pelo Peso Leve e desta vez no Pesado, que é com atletas acima dos 70kg. Foi uma grande surpresa Vangelys Reinke - Remador

Lagoa Rodrigo de Freitas é o quintal de casa

Passado o período de experiência, hoje Vangelys Reinke conquistou seu espaço no Flamengo, vive com a esposa no Rio de Janeiro e tem uma rotina dura de treinos e trabalho. Ele treina duas vezes no dia e ainda dá aulas na escolinha de remo do Flamengo e na Marinha, no projeto Navegar.

Vangelys Reinke treina na Lagoa Rodrigo de Freitas Crédito: Acervo pessoal