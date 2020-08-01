Hamilton cresce no fim, quebra recorde e garante a pole do GP da Inglaterra

Valtteri Bottas, piloto da Mercedes, que dominou treino neste sábado Crédito: Mercedes/Divulgação

Lewis Hamilton deu mais uma prova, neste sábado, de que está acostumado a crescer em momentos decisivos. O piloto britânico, que não havia liderado nenhum treino livre, chegou a rodar no Q2 da sessão classificatória, mas se recuperou no fim, quebrou o recorde da pista de Silverstone e cravou a pole do GP da Inglaterra.

Para chegar à 91ª pole de sua carreira, Hamilton anotou 1min24s303 e terminou 0s313 à frente do companheiro Valtteri Bottas, que vinha sendo mais rápido nas atividades anteriores e vai largar em segundo, completando a dobradinha da Mercedes e reforçando a soberania da escuderia alemã.

"Valtteri estava incomodando no final, então foi complicado no final. Acabei rodando, pois estava mal no primeiro setor. Consegui me recuperar, a primeira volta do Q3 foi boa, mas a segunda foi anda melhor", analisou Hamilton. O hexacampeão mundial lidera o campeonato e buscará a terceira vitória em quatro corridas na temporada.

Lewis Hamilton vence GP da Estíria Crédito: F1/Divulgação

Max Verstappen foi novamente o piloto mais próximo das Mercedes. O holandês da Red Bull manteve a consistência no fim de semana e vai largar em terceiro. A segunda fila do grid será completa pelo monegasco Charles Leclerc, que deu à Ferrari sua melhor posição de largada no ano.

O jovem britânico Lando Norris, da McLaren, ficou na quinta posição e dividirá a terceira fila com o canadense Lance Stroll, da Racing Point, que se destacou nos treinos livres. Ele terminou à frente do espanhol Carlos Sainz, companheiro de Norris, que largará em sétimo.

A Renault colocou seus pilotos na oitava e nona colocações, com o australiano Daniel Ricciardo à frente do francês Esteban Ocon. Depois de enfrentar problemas com a sua Ferrari nas sessões anteriores, o alemão Sebastian Vettel mostrou leve evolução e completa o grupo dos dez primeiros colocados.

O mexicano Sergio Pérez testou positivo para a covid-19. Com isso, ficou fora do treino e não vai correr em Silverstone. Ele foi substituído pelo alemão Nico Hulkenberg, que terminou em 13º lugar com o carro da Racing Point.