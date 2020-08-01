Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fórmula 1

Hamilton cresce no fim, quebra recorde e garante a pole do GP da Inglaterra

A Mercedes dominou o terceiro treino livre neste sábado para o GP da Inglaterra garantindo ainda Brottas na segunda posição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 11:50

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 11:50

Valtteri Bottas, piloto da Mercedes, que dominou treino neste sábado
Valtteri Bottas, piloto da Mercedes, que dominou treino neste sábado Crédito: Mercedes/Divulgação
Lewis Hamilton deu mais uma prova, neste sábado, de que está acostumado a crescer em momentos decisivos. O piloto britânico, que não havia liderado nenhum treino livre, chegou a rodar no Q2 da sessão classificatória, mas se recuperou no fim, quebrou o recorde da pista de Silverstone e cravou a pole do GP da Inglaterra.
Para chegar à 91ª pole de sua carreira, Hamilton anotou 1min24s303 e terminou 0s313 à frente do companheiro Valtteri Bottas, que vinha sendo mais rápido nas atividades anteriores e vai largar em segundo, completando a dobradinha da Mercedes e reforçando a soberania da escuderia alemã.
"Valtteri estava incomodando no final, então foi complicado no final. Acabei rodando, pois estava mal no primeiro setor. Consegui me recuperar, a primeira volta do Q3 foi boa, mas a segunda foi anda melhor", analisou Hamilton. O hexacampeão mundial lidera o campeonato e buscará a terceira vitória em quatro corridas na temporada.
Lewis Hamilton vence GP da Estíria
Lewis Hamilton vence GP da Estíria Crédito: F1/Divulgação
Max Verstappen foi novamente o piloto mais próximo das Mercedes. O holandês da Red Bull manteve a consistência no fim de semana e vai largar em terceiro. A segunda fila do grid será completa pelo monegasco Charles Leclerc, que deu à Ferrari sua melhor posição de largada no ano.
O jovem britânico Lando Norris, da McLaren, ficou na quinta posição e dividirá a terceira fila com o canadense Lance Stroll, da Racing Point, que se destacou nos treinos livres. Ele terminou à frente do espanhol Carlos Sainz, companheiro de Norris, que largará em sétimo.
A Renault colocou seus pilotos na oitava e nona colocações, com o australiano Daniel Ricciardo à frente do francês Esteban Ocon. Depois de enfrentar problemas com a sua Ferrari nas sessões anteriores, o alemão Sebastian Vettel mostrou leve evolução e completa o grupo dos dez primeiros colocados.
O mexicano Sergio Pérez testou positivo para a covid-19. Com isso, ficou fora do treino e não vai correr em Silverstone. Ele foi substituído pelo alemão Nico Hulkenberg, que terminou em 13º lugar com o carro da Racing Point.
A largada para o GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, será às 10h10 do domingo. A corrida é a quarta etapa da temporada de 2020, cujo calendário sofreu várias modificações em razão da pandemia do coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados