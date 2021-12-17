Governo Federal permite importação de veleiros usados

O Governo Federal atendeu, nesta sexta-feira, com publicação no Diário Oficial da União , um antigo e permanente anseio da comunidade náutica ao conceder mais um incentivo ao turismo e ao esporte náutico brasileiro. A medida vale a partir do dia 3 de janeiro de 2022 e beneficia esportistas e empreendedores do turismo no nosso país.

Depois de assegurar a isenção de tributos federais, especificamente a Licença de Importação LI, para todos os interessados em veleiros novos, a partir da publicação da Portaria SECEX 160 de 16/121021, está aberta a possibilidade de importação de veleiros usados bem como motos aquáticas (jet skis) com até 30 anos de fabricação.

A medida beneficia esportistas e empreendedores do turismo no nosso país, além de fornecedores e prestadores de serviços em diferentes áreas de atuação.

"Temos o privilégio de ter no Brasil o maior potencial do mundo, para turismo náutico e agora, com o empenho do nosso Governo, temos a oportunidade de gerar desenvolvimento nesse segmento. O aumento de embarcações resultará também em melhoria do setor de infra estrutura e hotelaria, no maior número de marinas, no aumento dos serviços de manutenção, consequentemente, em mais postos de trabalho em diferentes níveis, disse Mario Martinez, Comodoro da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO: "Nossa frota de veleiros está velha, eu diria quase sucateada, e não existe no País, capacidade de produção instalada para suprir a demanda represada ao longo de décadas. Com essa medida do Governo Federal veremos o surgimento de novas frentes de trabalho, um estímulo ao desenvolvimento da nossa indústria, a qualificação da mão de obra com desenvolvimento de produtos e serviços. Esse é um grande passo, continuaremos agora empenhados na melhoria de condições para os fabricantes nacionais.

"Queremos agradecer o apoio do Governo Federal através do Presidente Jair Bolsonaro, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, do Ministro do Turismo, Gilson Machado, do Secretário Nacional de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, do Senador Flávio Bolsonaro, do Diretor de Ordenamento, Parcerias Concessões e Turismo Náutico, José Medeiros Nicolau (Zezeco). Também agradecemos nossa equipe da ABVO na força-tarefa junto ao Governo Federal por meio dos velejadores Hans Hutzler, Bayard Umbuzeiro Neto e Lars Grael, o capitão Mozart além do Advogado Cláudio Roberto Freitas Barbosa", finalizou o Comodoro Martínez, desejando novos e bons ventos ao Setor.