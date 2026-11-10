ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Fórmula 1 descarta encerrar temporada em Ímola e pretende correr no Oriente Médio
De acordo com TV

Fórmula 1 descarta encerrar temporada em Ímola e pretende correr no Oriente Médio

As etapas de Catar e Abu Dhabi estão mantidas no calendário

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 14:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 nov 2026 às 14:16
Fórmula 1 - GP de Interlagos
Fórmula 1 - GP de Interlagos Serviço Noticioso Fotográfico / Fotoarena

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), confirmou nesta terça-feira que pretende seguir com os planos de realizar as duas últimas temporadas de 2026 no Oriente Médio. Assim, as etapas de Catar e Abu Dhabi estão mantidas no calendário. A decisão acontece após o prazo para transferir uma das corridas finais do atual calendário para a Itália ter expirado.


Segundo informações da Sky Sports, os chefes da Fórmula 1 informaram os organizadores em Ímola que o circuito italiano não será necessário para uso no final da temporada 2026. A pista estava de prontidão para sediar uma prova caso a entidade considerasse que suas duas últimas etapas não poderiam ser realizadas nos locais previstos por questões de segurança.


Com o piloto Kimi Antonelli já declarado campeão de forma antecipada, restam três corridas para encerrar o calendário da Fórmula 1. O próximo GP a ser disputado vai ser em Las Vegas entre os dias 19 e 21 de novembro.


Pelo cronograma, a penúltima corrida, já no Oriente Médio, terá como sede o Catar e será realizado no final de semana do dia 29 de novembro. Em seguida, no dia 6 de dezembro, a temporada vai ser encerrada com o GP de Abu Dhabi.


A confirmação dos locais satisfaz o desejo de Stefani Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, de manter a programação inicial com as provas nos locais programados desde o início. O dirigente deixou claro ainda que a segurança de todos os envolvidos continua sendo prioridade.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Linhaça no lanche da tarde: 3 receitas para quem busca ganhar massa muscular
Policiais militares e agentes do Gaeco durante a Operação Panoptes, nesta terça-feira (10)
PMs são suspeitos de proteger facções e vender drogas apreendidas no ES
Advogado completou maratonas em sete continentes diferentes
Advogado capixaba conclui projeto de correr maratonas nos sete continentes após prova de 52 km na Antártida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.