Flamengo renova com a ginasta Daniele Hypolito por mais um ano

- A data não poderia ser mais simbólica, dia do atleta profissional. Estou muito feliz de poder renovar com o Flamengo que sempre foi a minha casa e sempre será. Ter a oportunidade de representar esta nação por mais uma temporada é um emoção e uma alegria muito grande - disse Daniele. Aos 36 anos, Daniele é a ginasta mais experiente do Brasil em atividade. Desde criança, a atleta é referência na modalidade, tendo conquistado a primeira medalha da ginástica artística brasileira em mundiais: a prata no solo em Ghent, na Bélgica, em 2001. No clube desde 95, quando tinha oito anos, conquistou 10 títulos individuais e incontáveis títulos por equipe desde a categoria mirim.