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Flamengo renova com a ginasta Daniele Hypolito por mais um ano

Ginasta mais experiente do Brasil em atividade, com participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos, paulista é mais um nome a estender o vínculo com o clube Rubro-Negro...
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Publicado em 

10 fev 2021 às 15:55

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:55

Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Com cinco participações olímpicas no currículo (Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016), a ginasta Daniele Hypolito renovou nesta quarta-feira seu contrato com o Flamengo por mais uma temporada. Ela seguiu o mesmo caminho que Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade.
- A data não poderia ser mais simbólica, dia do atleta profissional. Estou muito feliz de poder renovar com o Flamengo que sempre foi a minha casa e sempre será. Ter a oportunidade de representar esta nação por mais uma temporada é um emoção e uma alegria muito grande - disse Daniele. Aos 36 anos, Daniele é a ginasta mais experiente do Brasil em atividade. Desde criança, a atleta é referência na modalidade, tendo conquistado a primeira medalha da ginástica artística brasileira em mundiais: a prata no solo em Ghent, na Bélgica, em 2001. No clube desde 95, quando tinha oito anos, conquistou 10 títulos individuais e incontáveis títulos por equipe desde a categoria mirim.
- Me faltam adjetivos para falar da Dani. Ela é uma atleta símbolo do clube, um ícone, a cara do Flamengo. Serve de exemplo para todos os demais. Se depender de mim, ela vai estar aqui velhinha nos ajudando e fazendo parte da família rubro-negra - elogiou o vice-presidente de Esportes Olímpicos, Guilherme Kroll.

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