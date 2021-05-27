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Flamengo não dá chance ao São Paulo e garante heptacampeonato do NBB

Marquinhos e Olivinha comandam, e Rubro-Negro alcança terceiro triunfo sobre o Tricolor em três jogos na série decisiva do torneio, para sacramentar a festa no Maracanãzinho...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 20:27
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Com mais um show coletivo, o Flamengo conquistou o heptacampeonato do NBB. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro voltou a derrotar o São Paulo, desta vez por 93 a 85, no Maracanãzinho, e fechou a série decisiva em 3 a 0.
O Fla já havia triunfado nas duas primeiras partidas, pelos placares de 96 a 93 e 82 a 81, mas a melhor atuação ficou para o duelo final.
Olivinha foi o cestinha, com 18 pontos, enquanto Marquinhos chamou a responsabilidade e liderou os comandados de Gustavo de Conti, com atuação decisiva no quarto período. Ele terminou a partida com 17 pontos. Outro destaque foi Yago, que anotou 13 e foi eleito o MVP das finais. Do lado Tricolor, Lucas Mariano voltou a ser a principal arma, com 22 pontos.
O time carioca já havia levantado a taça do nacional nos anos de 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2021.
A temporada do Flamengo é impressionante. A equipe não perde desde o dia 29 de dezembro, quando foi dominada pelo Corinthians pela oitava rodada do primeiro turno.
- Foi um ano muito difícil, mas a equipe terminou no seu melhor momento e com o troféu na mão. A espinha dorsal do time foi refeita e tentamos adaptar os jogadores no decorrer do ano. O grupo se entrosou rápido e todos ajudaram - comemorou o experiente Marquinhos.

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