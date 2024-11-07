Festival de Vôlei vai reunir mais de 170 atletas na Serra

O Festival de Vôlei vai reunir mais de 170 pessoas em Jacaraípe Crédito: Divulgação

A Arena Jacaraípe, na Serra, vai sediar o primeiro Festival de Vôlei realizado no município. Ao todo, mais de 170 pessoas vão participar do evento, que acontece neste sábado (9), a partir das 9 horas.

O torneio recreativo foi criado para ampliar as ações esportivas feitas junto as crianças, adolescentes e adultos que realizam atividades nas arenas esportivas da cidade. Dessa forma, no dia estarão reunidos alunos das unidades de Jacaraípe, Vila Nova de Colares, Novo Porto Canoa, além de integrantes do grupo Serra Vôlei.

O evento terá jogos nas categorias sub-12 e sub-15, no feminino; sub-15 e sub-17, no masculino; e master, para o público de 30 a 60 anos, tanto feminino quanto masculino.