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Esporte em ação

Festival de Vôlei vai reunir mais de 170 atletas na Serra

Evento será realizado na Arena Jacaraípe, neste sábado (9), a partir das 9h da manhã

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2024 às 19:47
O Festival de Vôlei vai reunir mais de 170 pessoas em Jacaraípe
O Festival de Vôlei vai reunir mais de 170 pessoas em Jacaraípe Crédito: Divulgação
A Arena Jacaraípe, na Serra, vai sediar o primeiro Festival de Vôlei realizado no município. Ao todo, mais de 170 pessoas vão participar do evento, que acontece neste sábado (9), a partir das 9 horas.
O torneio recreativo foi criado para ampliar as ações esportivas feitas junto as crianças, adolescentes e adultos que realizam atividades nas arenas esportivas da cidade. Dessa forma, no dia estarão reunidos alunos das unidades de Jacaraípe, Vila Nova de Colares, Novo Porto Canoa, além de integrantes do grupo Serra Vôlei.
O evento terá jogos nas categorias sub-12 e sub-15, no feminino; sub-15 e sub-17, no masculino; e master, para o público de 30 a 60 anos, tanto feminino quanto masculino.
“Este é um dos muitos eventos que realizamos durante todo o ano para enturmar nossos alunos e incentivar, ainda mais, a prática esportiva entre esse público. Quem quiser comparecer para acompanhar os jogos e torcer para as equipes de seus amigos e familiares será super bem-vindo”, disse Anderson Madeira, gerente do Clube Capixaba, entidade responsável pela administração das arenas esportivas serranas.

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