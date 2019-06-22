Fase decisiva da Taça das Comunidades acontece neste domingo

Chegou a hora de conhecer os finalistas da Taça EDP das Comunidades. No último fim de semana foram definidos os times que disputarão as semifinais que acontecem neste domingo (23), a partir das 8h, no Campo do Palmeiras, em Porto de Santana, Cariacica.

A Taça das Comunidades entra na reta final com os jogos das semifinais Crédito: William Barbosa/Divulgação





Ao todo foram 40 comunidades selecionadas no campeonato, sendo 32 masculinos e 8 femininos. Os times classificados para a semifinal na categoria masculina são Praia de Carapebus, Porto de Santana, Santa Terezinha e Paul. Já na categoria feminina, os semifinalistas foram Barramares, Serra Dourada III, Muquiçaba e São Francisco.

O evento surgiu da parceria entre a Central das Comunidades (CDC), a EDP e a Rede Gazeta. Segundo o diretor geral da CDC, Marcelo Siqueira, a Taça EDP tem cumprido o seu propósito de despertar o espírito esportivo nos bairros da Grande Vitória e integrar as comunidades, ao mesmo tempo que também fortalece as conexões internas entre as famílias.

"Os jogos agora estão mais acirrados, vamos finalizando com as grandes equipes. É o momento para chegar nas semifinais e fazer um trabalho ainda melhor. E as comunidades estão participando, o que é muito bacana. A gente consegue integrar os bairros, trazer as famílias pro campo, reativar algo que faltava no nosso estado e a Taça traz esse diferencial".

Nesta edição, cada time da categoria vencedora, masculina e feminina, ganham um prêmio. Serão duas benfeitorias da EDP em alguma praça, parque ou quadra de esportes dos bairros no valor de R$20 mil cada.

CRONOGRAMA

Feminino:

8h - Barramares x Serra Dourada III

11h20 - Muquiçaba x São Francisco

Masculino:

9h40 - Paul x Praia de Carapebus