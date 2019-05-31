Erick Silva se vê diante do maior desafio dentro do Bellator

Escalado para o co-main-event do Bellator Londres, que acontece no dia 22 de junho, na Arena Wembley, o brasileiro Erick Silva vai encarar uma verdadeira "pedreira" na Inglaterra. O duelo contra Paul Daley é cercado de expectativas, porque pode ser a primeira vitória do lutador em sua nova casa, um dos maiores eventos de MMA do mundo.
Mais experiente, o britânico Paul Daley tem quase o dobro de lutas de Erick Silva (59 a 30), inclusive com mais vitórias (40) do que o total de combates do "Tigre Feroz". O capixaba respeita o retrospecto do rival, mas está focado em conseguir a vitória no que considera o "maior desafio" no Bellator.
"Estou em um momento que quero focar no que estar por vir de agora em diante, e essa luta contra o Paul Daley é uma grande oportunidade pra isso. Toda luta é o próximo desafio, e essa sem duvidas é meu maior desafio nesse momento, vai ser uma guerra" disse, via assessoria de imprensa.