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MMA

Erick Silva se vê diante do maior desafio dentro do Bellator

Lutador capixaba vai encarar Paul Daley, na segunda maior luta do card de Londres, no dia 22 de junho

Publicado em 

31 mai 2019 às 19:22

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 19:22

Escalado para o co-main-event do Bellator Londres, que acontece no dia 22 de junho, na Arena Wembley, o brasileiro Erick Silva vai encarar uma verdadeira "pedreira" na Inglaterra. O duelo contra Paul Daley é cercado de expectativas, porque pode ser a primeira vitória do lutador em sua nova casa, um dos maiores eventos de MMA do mundo.
Erick Silva está confiante em fazer uma luta de alto nível em Londres Crédito: Divulgação
Mais experiente, o britânico Paul Daley tem quase o dobro de lutas de Erick Silva (59 a 30), inclusive com mais vitórias (40) do que o total de combates do "Tigre Feroz". O capixaba respeita o retrospecto do rival, mas está focado em conseguir a vitória no que considera o "maior desafio" no Bellator.
"Estou em um momento que quero focar no que estar por vir de agora em diante, e essa luta contra o Paul Daley é uma grande oportunidade pra isso. Toda luta é o próximo desafio, e essa sem duvidas é meu maior desafio nesse momento, vai ser uma guerra" disse, via assessoria de imprensa.

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