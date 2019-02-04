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Jogador argentino

Destroços do avião de Emiliano Sala são encontrados no Canal da Mancha

Ainda não há informações sobre os corpos do jogador e do piloto Dave Ibbotson

Publicado em 

03 fev 2019 às 22:43

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 22:43

Emiliano Sala Crédito: Reprodução/Site Oficial
Os destroços do avião que carregava o jogador argentino Emiliano Sala foram encontrados, segundo a rede de televisão Sky News. Um barco de busca localizou partes da aeronave no Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França. Ainda não há informações se os corpos do atleta ou do piloto Dave Ibbotson foram localizados.
As famílias das vítimas já teriam sido informadas sobre o achado.
> Desaparecido em voo, conheça a história de Emiliano Sala
Sala viajava de Nantes, na França, a Cardiff, no País de Gales, para fechar com o Cardiff City FC, quando o avião em que este se encontrava desapareceu dos radares em 22 de janeiro. Buscas foram feitas pelas autoridades do Reino Unido, mas posteriormente foram interrompidas. Uma campanha na internet, então, arrecadou dinheiro para contratar um serviço de buscas privado, liderado pelo cientista marinho David Mearns.
Neste final de semana, Sala recebeu homenagens tanto em jogos do Cardiff, daqueles que seriam seus novos colegas de time e torcedores, quanto dos ex-companheiros, fãs e amigos do Nantes.
Mais informações em instantes.

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