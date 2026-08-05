Corrida do Rio Branco ultrapassa mil inscritos e entra na reta final para últimas vagas

A 1ª Corrida do Rio Branco ultrapassou a marca de 1 mil inscritos e entrou na reta final de inscrições. Com 1.500 vagas disponíveis no total, o evento já preencheu dois terços da capacidade e a expectativa é de que as inscrições sejam encerradas antes do prazo previsto, já que restam menos de 300 kits.





A prova será realizada no dia 13 de setembro, na orla da Praia de Camburi, em Vitória, com percursos de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 3 km. A iniciativa marca a estreia do Rio Branco no universo das corridas de rua e promete reunir atletas, torcedores, corredores e famílias em uma grande celebração do esporte.





Além da corrida, o evento oferecerá uma programação especial para os participantes. Após a prova, será realizado um momento de confraternização com show do SambAdm, que levará ao palco um repertório que reúne samba, pagode, axé e sertanejo.





O pós-prova também contará com venda de chopp, loja oficial do clube com descontos, espaço de massagem, degustação de café e sorteio de mais de 150 produtos, incluindo camisa oficial do Rio Branco, bonés, óculos de corrida, kit suplementação e bola oficial.





Já o kit do atleta, que será entregue para todos os participantes, reúne diversos itens exclusivos, como camisa oficial da corrida, medalha (entregue após a corrida), bolsa, copo oficial, número de peito com chip, pote de creatina New Four, chopp Bigstep (pós-corrida), Powerade (pós-corrida), drip coffee Ibyra Café, voucher de desconto nas lojas Ademar Cunha e outros brindes dos patrocinadores.





As inscrições seguem abertas, com valores a partir de R$ 120, até o dia 7 de setembro. No entanto, a organização alerta que restam poucas vagas e que as inscrições poderão ser encerradas antecipadamente caso o limite de participantes seja atingido.