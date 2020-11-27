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Conmebol divulga as datas da Copa Libertadores de beach soccer 2021

Atual campeão, Vasco tentará o tetracampeonato do torneio continental, que será realizado entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro do ano que vem na Argentina...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 18:24

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 18:24

Crédito: Divulgação/ Conmebol Beach Soccer
A Conmebol anunciou as datas da realização da próxima Copa Libertadores de futebol de areia. O torneio será disputado entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro de 2021, na Argentina. O Vasco, tricampeão da competição (2016,17 e 19) e atual vencedor, já tem vaga garantida. Em 2019, o "Trem bala da areia" começou perdendo a final, mas virou para cima do Cerro Porteño, do Paraguai e venceu por 7 a 5. O Gigante da Colina tem colecionado títulos da modalidade e o último aconteceu no domingo, quando derrotou o Sampaio Corrêa-MA por 3 a 2, nos pênaltis, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca- RJ, e sagrou-se tricampeão do Campeonato Brasileiro de beach soccer.
No momento decisivo, o goleiro Rafa Padilha brilhou novamente e defendeu o pênalti batido por Edim. Vale lembrar que o arqueiro já havia decidido na semifinal ao marcar o gol da classificação contra o rival Flamengo. No fim, Jordan sacramentou a vitória e mais uma taça para o Trem Bala da areia.
- Quero agradecer a todos os meus companheiros porque sem eles eu não conseguiria esse feito. Agradecer à toda a minha equipe pessoal. Agora é continuar trabalhando mais forte ainda para poder sempre estar entre os melhores - disse o arqueiro.
Cabe salientar que a edição de 2020 da Copa Libertadores de futebol de areia foi cancelada pela entidade em virtude da pandemia global do novo coronavírus, que assola a população e virou o mundo do avesso. Em meio ao avanço da doença, diversas competições foram canceladas ou adiadas como os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados em 2021.

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