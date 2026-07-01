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Competição nacional de Basquete 3x3 movimenta a Serra neste fim de semana

Evento gratuito acontece entre os dias 3 e 5 de julho, em Jacaraípe

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 15:23

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

01 jul 2026 às 15:23
Vila Velha vai receber uma das oito etapas do Brasileirão de Basquete 3x3
CBB/Divulgação

A Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra, será palco de um dos maiores eventos de basquete 3x3 já realizados no Espírito Santo. Entre os dias 3 e 5 de julho, o Cultura Street 3x3 reunirá equipes de diferentes estados do país em uma competição nacional que promete aliar esporte, cultura urbana e inclusão social.


Criado para fortalecer a modalidade sem perder a conexão com a cultura de rua que deu origem ao basquete 3x3, o evento contará com a participação de 24 equipes masculinas adultas, além de confrontos envolvendo algumas das principais referências da modalidade no cenário brasileiro.


Inicialmente planejado como um torneio estadual, o Cultura Street 3x3 ganhou dimensão nacional após receber inscrições de equipes de estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as inscrições foram realizadas gratuitamente por meio da plataforma oficial da Federação Internacional de Basquete (FIBA), garantindo ranqueamento internacional aos participantes.


O Espírito Santo chega ao evento respaldado por resultados expressivos na modalidade. Nos últimos anos, atletas capixabas conquistaram títulos brasileiros de base e universitário, além de vice-campeonatos nacionais na categoria adulta, consolidando o Estado como uma das principais potências do basquete 3x3 no país.


Desafio entre capixabas e atletas da elite nacional


Um dos destaques da programação será o Desafio Brasil x Capixabas, que colocará frente a frente atletas locais e nomes de destaque do cenário nacional.


Entre os convidados está a equipe Diadema 3x3, de São Paulo, uma das referências da modalidade no país. O time contará com a presença de Leandro Silva, atleta da seleção brasileira e participante da última Copa do Mundo de Basquete 3x3 da FIBA.


No feminino, o confronto reunirá o Praia Clube Ladies, atual campeão brasileiro, e o CPVIX, vice-campeão nacional. As equipes convidadas terão transporte, hospedagem e alimentação custeados pela organização.


Basquete 3x3 se tornou esporte olímpico
Fiba 3 x3/Divulgação

Cultura urbana e ações sociais


Além das partidas, o Cultura Street 3x3 contará com atrações ligadas à cultura hip-hop e à cultura de rua, elementos historicamente associados ao desenvolvimento da modalidade.


A programação prevê apresentações da cantora Ella Fernandes, participação do MC Feijó na condução das atividades e discotecagem de DJ Mr Dedus. O público também poderá acompanhar competições de enterradas, torneios de arremessos e clínicas esportivas.


A organização destaca ainda o caráter social do projeto. Atualmente, as ações ligadas ao Cultura Street impactam mais de 400 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos em comunidades da Grande Vitória, incluindo bairros como Caratoíra, Goiabeiras, Bairro República e Jardim Camburi.


Durante o evento também serão promovidas atividades em escolas públicas da Serra, ampliando o contato de estudantes com o basquete 3x3 e incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes.


Confederação Brasileira de Basketball

Programação


Sexta-feira (3 de julho)


  • Entrega de kits aos atletas
  • Congresso técnico
  • Media Day
  • Recepção oficial das equipes

Sábado (4 de julho)


  • Jogos da seletiva
  • Torneio de arremessos de dois pontos
  • Dunk Contest
  • Desafio Brasil x Capixabas


Domingo (5 de julho)


  • Campeonato principal
  • Finais
  • Premiação dos campeões

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