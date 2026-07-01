Competição nacional de Basquete 3x3 movimenta a Serra neste fim de semana

A Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra, será palco de um dos maiores eventos de basquete 3x3 já realizados no Espírito Santo. Entre os dias 3 e 5 de julho, o Cultura Street 3x3 reunirá equipes de diferentes estados do país em uma competição nacional que promete aliar esporte, cultura urbana e inclusão social.
Criado para fortalecer a modalidade sem perder a conexão com a cultura de rua que deu origem ao basquete 3x3, o evento contará com a participação de 24 equipes masculinas adultas, além de confrontos envolvendo algumas das principais referências da modalidade no cenário brasileiro.
Inicialmente planejado como um torneio estadual, o Cultura Street 3x3 ganhou dimensão nacional após receber inscrições de equipes de estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as inscrições foram realizadas gratuitamente por meio da plataforma oficial da Federação Internacional de Basquete (FIBA), garantindo ranqueamento internacional aos participantes.
O Espírito Santo chega ao evento respaldado por resultados expressivos na modalidade. Nos últimos anos, atletas capixabas conquistaram títulos brasileiros de base e universitário, além de vice-campeonatos nacionais na categoria adulta, consolidando o Estado como uma das principais potências do basquete 3x3 no país.
Desafio entre capixabas e atletas da elite nacional
Um dos destaques da programação será o Desafio Brasil x Capixabas, que colocará frente a frente atletas locais e nomes de destaque do cenário nacional.
Entre os convidados está a equipe Diadema 3x3, de São Paulo, uma das referências da modalidade no país. O time contará com a presença de Leandro Silva, atleta da seleção brasileira e participante da última Copa do Mundo de Basquete 3x3 da FIBA.
No feminino, o confronto reunirá o Praia Clube Ladies, atual campeão brasileiro, e o CPVIX, vice-campeão nacional. As equipes convidadas terão transporte, hospedagem e alimentação custeados pela organização.
Cultura urbana e ações sociais
Além das partidas, o Cultura Street 3x3 contará com atrações ligadas à cultura hip-hop e à cultura de rua, elementos historicamente associados ao desenvolvimento da modalidade.
A programação prevê apresentações da cantora Ella Fernandes, participação do MC Feijó na condução das atividades e discotecagem de DJ Mr Dedus. O público também poderá acompanhar competições de enterradas, torneios de arremessos e clínicas esportivas.
A organização destaca ainda o caráter social do projeto. Atualmente, as ações ligadas ao Cultura Street impactam mais de 400 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos em comunidades da Grande Vitória, incluindo bairros como Caratoíra, Goiabeiras, Bairro República e Jardim Camburi.
Durante o evento também serão promovidas atividades em escolas públicas da Serra, ampliando o contato de estudantes com o basquete 3x3 e incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes.
Programação
Sexta-feira (3 de julho)
- Entrega de kits aos atletas
- Congresso técnico
- Media Day
- Recepção oficial das equipes
Sábado (4 de julho)
- Jogos da seletiva
- Torneio de arremessos de dois pontos
- Dunk Contest
- Desafio Brasil x Capixabas
Domingo (5 de julho)
- Campeonato principal
- Finais
- Premiação dos campeões