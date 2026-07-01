Competição nacional de Basquete 3x3 movimenta a Serra neste fim de semana

A Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra, será palco de um dos maiores eventos de basquete 3x3 já realizados no Espírito Santo. Entre os dias 3 e 5 de julho, o Cultura Street 3x3 reunirá equipes de diferentes estados do país em uma competição nacional que promete aliar esporte, cultura urbana e inclusão social.





Criado para fortalecer a modalidade sem perder a conexão com a cultura de rua que deu origem ao basquete 3x3, o evento contará com a participação de 24 equipes masculinas adultas, além de confrontos envolvendo algumas das principais referências da modalidade no cenário brasileiro.





Inicialmente planejado como um torneio estadual, o Cultura Street 3x3 ganhou dimensão nacional após receber inscrições de equipes de estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Todas as inscrições foram realizadas gratuitamente por meio da plataforma oficial da Federação Internacional de Basquete (FIBA), garantindo ranqueamento internacional aos participantes.





O Espírito Santo chega ao evento respaldado por resultados expressivos na modalidade. Nos últimos anos, atletas capixabas conquistaram títulos brasileiros de base e universitário, além de vice-campeonatos nacionais na categoria adulta, consolidando o Estado como uma das principais potências do basquete 3x3 no país.



