Com a presença de Bolsonaro, CT de atletismo é inaugurado no Paraná

Crédito: Ronaldo Caldas/Min. Cidadania

O governo federal e o governo do estado do Paraná inauguraram nesta quinta-feira o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA) da cidade de Cascavel, no Paraná, com o objetivo de revelar novos atletas e possibilitar o aperfeiçoamento dos competidores em alto nível. A cerimônia contou com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro, e outras autoridades.

- O esporte é um dos melhores caminhos para seguir. Ele afasta as pessoas do lado ruim. Nunca foram inauguradas tantas obras esportivas como agora, no nosso governo - afirmou Bolsonaro.

A instalação esportiva é uma realização do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial do Esporte, do Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte, e da Prefeitura Municipal de Cascavel. De acordo com o governo federal, o complexo se soma a 854 estruturas esportivas concluídas entre agosto e dezembro de 2020. O local deve receber cerca de 150 jovens a partir de março para o início das atividades.

O novo espaço é fruto de um investimento total de R$ 21.392.968,10, sendo 70% do montante proveniente do governo federal e 30% do governo estadual. O Centro de Treinamento tem uma área construída de 8.000 m² em terreno de 86.211,69 m², contendo alojamentos, arquibancadas, pista coberta de aquecimento, área de fisioterapia e pista ao ar livre de padrão internacional, regido pelas normas da World Athletics.

- É fantástico ter um complexo esportivo, um centro de treinamento como esse, uma área muito grande equipada da melhor forma possível, onde terá iniciação, trabalho de inclusão social e o alto rendimento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foram superamáveis com todos e mostram-se dispostos a apoiar o esporte e o atletismo como ferramenta de formação dos jovens brasileiros - disse Warlindo Carneiro, que tem na agenda novo encontro com o presidente da Caixa, acompanhado do secretário de Esportes Marcelo Magalhães e do Secretário Nacional de Alto Rendimento Bruno Souza.

De acordo com o superintendente Estadual do Esporte, Helio Wirbiski, o espaço visa o desenvolvimento do atletismo no Estado, com um cronograma de atividades que atendam ações de rendimento, iniciação e formação esportiva, e a realização de competições estaduais, nacionais e internacionais. Ele disse ainda que projetos de atividade física e de saúde darão acesso à comunidade em geral.

O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo começou a ser idealizado em 2002 e a construção foi iniciada em 2015, com o objetivo de servir de apoio para os atletas que participariam dos Jogos Rio-2016.

Os medalhistas olímpicos Maurren Maggi, campeã no salto em distância em Pequim-2008, e André Domingos, bronze em Atlanta-1996 e prata em Sydney-2000 com o revezamento 4x100 m, também prestigiaram a cerimônia.

Com a inauguração, a expectativa é de que um projeto para a formação de novos atletas comece em março. A iniciativa será realizada em contraturno escolar e atenderá, a princípio, 140 alunos de escolas públicas, com idades entre 7 e 12 anos.

De acordo com o presidente da Federação Paranaense de Atletismo, Ubiratan Martins Júnior, as equipes da modalidade da cidade e da região deverão treinar no centro.

- Acredito que a Federação poderá realizar entre cinco e seis eventos no local, que deve abrigar também competições municipais - lembrou.

Os custos de manutenção do espaço serão bancados pelo Governo do Paraná e a gestão será compartilhada com a Prefeitura de Cascavel.