Capixabas no Pan: bom retrospecto traz confiança a Vinícius Teixeira

Nascido em Linhares, o pivô da seleção brasileira de handebol Vinícius Teixeira já é experiente quando o assunto é Jogos Pan-Americanos. O atleta de 31 anos fez parte do grupo brasileiro que conquistou a medalha de prata em Guadalajara 2011 e o ouro em Toronto 2015.
Além disso, Vinícius participou da histórica campanha no Campeonato Mundial, em janeiro deste ano, quando os brasileiros chegaram ao inédito 9º lugar. O pivô revela no entanto que é hora de esquecer o passado e focar no Pan-Americano:
“O que conquistamos lá já foi, temos que escrever uma nova história", afirmou o pivô da seleção brasileira e do Taubaté.
O Pan de Lima serve como classificatório ao handebol para as Olimpíadas de Tóquio 2020. E para o jogador capixaba, garantir vaga nas Olimpíadas é o objetivo.
A seleção brasileira, uma das favoritas neste Pan-Americano, está no grupo B da competição ao lado de México, Porto Rico e Peru e a estreia de Vinícius e companhia no Pan será no dia 31 de julho contra os mexicanos.
