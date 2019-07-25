Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixabas no Pan

Capixabas no Pan: bom retrospecto traz confiança a Vinícius Teixeira

Atleta de Linhares vai para seu terceiro Pan-Americano da carreira. Em 2011 e 2015, ele voltou com medalhas na bagagem

25 jul 2019 às 13:35

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Nascido em Linhares, o pivô da seleção brasileira de handebol Vinícius Teixeira já é experiente quando o assunto é Jogos Pan-Americanos. O atleta de 31 anos fez parte do grupo brasileiro que conquistou a medalha de prata em Guadalajara 2011 e o ouro em Toronto 2015.
Além disso, Vinícius participou da histórica campanha no Campeonato Mundial, em janeiro deste ano, quando os brasileiros chegaram ao inédito 9º lugar. O pivô revela no entanto que é hora de esquecer o passado e focar no Pan-Americano:
“O que conquistamos lá já foi, temos que escrever uma nova história", afirmou o pivô da seleção brasileira e do Taubaté.
Vinícius Teixeira, pivô capixaba Crédito: Acervo pessoal
O Pan de Lima serve como classificatório ao handebol para as Olimpíadas de Tóquio 2020. E para o jogador capixaba, garantir vaga nas Olimpíadas é o objetivo.
A seleção brasileira, uma das favoritas neste Pan-Americano, está no grupo B da competição ao lado de México, Porto Rico e Peru e a estreia de Vinícius e companhia no Pan será no dia 31 de julho contra os mexicanos.
* O autor é residente em Jornalismo. Texto sob supervisão de Murilo Cuzzuol.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados