Capixabas Blenda e Thâmella vencem etapa do ES do Brasileiro Sub-19

A dupla capixaba Blenda Ribeiro e Thâmella Coradello Crédito: José Renato Campos/GloboEsporte.com

A cidade de Vila Velha vai receber nesta semana os principais jogadores do país no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. E no último domingo (21), na decisão do torneio sub-19, uma dupla da casa brilhou e ficou com o título da terceira e última etapa. Com uma vitória incontestável, por 2 sets a 0, em 36 minutos, as capixabas Blenda Ribeiro e Thâmella Coradello derrotaram as cariocas Giovanna Almeida e Giovanna Bello.

No primeiro set, as locais não tiveram dificuldades. Com os saques táticos e uma boa defesa, a Blenda e Thâmella fecharam em 21/05. No segundo, as cariocas voltaram defendo e contra-atacando melhor. Mas, em manhã inspirada, Blenda conseguiu segurar a reação das rivais e Thâmella virou as bolas decisivas para fechar o set e o jogo em 21/16.

Ambas com 18 anos, as capixabas nunca haviam jogado juntas, antes desta etapa do Circuito de base. No vôlei de praia há cinco anos, Blenda Ribeiro comemorou o seu primeiro título.

"No sub-19 eu nunca tinha jogado, mas no sub-21 sim. Estou no vôlei de praia há cinco anos e esse é o meu primeiro título e foi primeira vez que eu joguei com a Thâmella. Ainda bem que tudo deu certo, né? (risos)."

De volta da Argentina, após a participação nos Jogos Olímpicos da Juventude, a capixaba Thâmella Coradello vibrou com o título da etapa de Vila Velha. Assim como a parceira Blenda, a jovem jogadora de 1,85m conta que essa foi a sua primeira etapa na categoria sub-19.

Blenda Ribeiro e Thâmella Coradello em ação na final do Circuito Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia Crédito: José Renato Campos/GloboEsporte.com

"Esse ano havia jogado duas etapas da sub-21, onde fiquei em terceiro e em quarto, mas nunca tinha disputado a competição no sub-19. Eu trabalhei muito para chegar a este momento. Estou vindo de um campeonato que eu não fui bem e vim focada para ganhar hoje (domingo). Estou muito feliz por ter vencido aqui, com o apoio da minha família e dos meus amigos."

Na disputa da medalha de bronze, Thainara e Millena, do Rio Grande do Norte, derrotaram Duda e May, do Paraná, por 2 sets a 0 (21/19, 21/19), em 38 minutos.

No torneio masculino, Gabriel e João Pedro, do Rio de Janeiro, superou Pablo e Raphael, da Paraíba, por 2 sets a 0 (21/18, 21/16), em 37 minutos. Na disputa do bronze, Johan e Lucas, também do Rio, venceram João e Gabriel, do Paraná, por W.O.

Paraíba e Rio conquistam o bicampeonato por estados

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-19 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times ao longo do ano.

Os grande campeões da etapa capixaba Crédito: CBV/Divulgação

Quando o estado possui mais de uma dupla na disputa, apenas a equipe que termina a etapa melhor colocada soma pontos para o ranking geral.

A Paraíba venceu as duas primeiras etapas da temporada, com Thiago e Thiego, e já havia assegurado o título geral neste sábado, em Vila Velha, ao conquistar uma das vagas à semifinal. O estado termina com 580 pontos, contra 540 do Rio de Janeiro. O Paraná terminou em terceiro lugar no geral.