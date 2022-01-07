Capixaba viaja para o Rio de Janeiro para disputar o Sul-Americano de Muay Thai

Hiago Fernandes está de malas prontas para a disputa do Sul-Americano de Muay Thai no Rio Crédito: Divulgação

Dono de um currículo extenso, com 27 lutas e 22 vitórias, o lutador capixaba Hiago Fernandes embarca para o Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (13) para encarar mais um grande desafio na carreira: a disputa do Rio Muay Thai Challenge, um dos principais eventos do calendário da modalidade.

Atual bicampeão do Super Thailand, realizado em São Paulo, o atleta vai encarar o carioca Ramon Costa “Sayajin” pela disputa do cinturão na categoria profissional até 60 kg, válido pela Organização Mundial de Muay Thai.

Bastante dedicado, Fernandes tem usado seus três períodos de treinos diários para acertar os últimos detalhes para a luta. E nem mesmo o fato de seu adversário lutar em casa parece abalar o capixaba.

“Meu gás está em dia e estou muito focado, mas acredito que vá ser uma luta difícil. Apesar de conhecer algumas pessoas da equipe dele, essa vai ser a primeira vez que eu enfrento o Sayajin. Tenho feito três séries de treinos por dia, cada uma com quase duas horas de duração, para que eu consiga sair vitorioso e trazer mais este título para o Espírito Santo. A expectativa está grande”, revelou.

Apesar do cartel recheado de vitórias e cinturões, o atleta, que tem 25 anos, começou a carreira no muay thai de forma tardia, com 19 anos. Desde então, no entanto, o esporte segue fazendo parte da sua vida de forma constante.

“Eu descobri o muay thai através de um amigo. Ele me chamou para ir a uma academia, que o primo dava aula, e foi lá que eu conheci o esporte e o professor que me acompanha até hoje. Atualmente, o muay thai está envolvido em toda a minha vida. Além de ser lutador, eu também dou aula da modalidade aqui em Jacaraípe”, detalhou.

TAILÂNDIA

Mesmo com pouco tempo no esporte, Fernandes já alcançou resultados bastante expressivos. Em 2018, com menos de dois anos como profissional, o lutador já participou, inclusive, de competições internacionais. A principal dela aconteceu na Tailândia, a Meca do esporte.

Hiago já foi vice-campeão mundial na modalidade e chega bem preparado para o campeonato Crédito: Divulgação

“Disputar o WMO [World Muay Thai Organization] na Tailândia foi muito especial e uma experiência muito surreal, que acrescentou muito na minha carreira. Sem ter ido para lá, eu não seria o mesmo lutador que sou hoje. Acredito que a competição me fez crescer demais. Na época, terminei o torneio como vice-campeão da categoria até 63,5 kg. Disputei seis lutar e só perdi a final, para um tailandês”, contou Fernandes.

VENCEDOR

Campeão e dono do cinturão até 60kg Super Thailand – Barra Funda/SP (2021) e Campeão Portuários – Santos/SP(2021)

Campeão e dono do cinturão até 60kgs do Super Thailand – Barra Funda/SP (2020)



Campeão Brasileiro CBMB – Cachoeiro de Itapemirim/ES (2019)



Campeão estadual FCMM – Cachoeiro de Itapemirim/ES (2019)



Campeão e dono cinturão até 63,500kgs 2º Duelo de Titãs – Aracruz/ES (2019)



Vice campeão mundial WMO(2018) – Bangkok/Tailândia



Campeão e dono do cinturão até 55kgs 1º Duelo de Titãs – Aracruz/ES (2018)



Campeão Brasileiro CBMB – Ribeirão Preto/SP (2017)



Campeão estadual FCMM – Cachoeiro de Itapemirim/ES (2017)



Melhor atleta brasileiro CBMB – Ribeirão Preto/SP (2017)