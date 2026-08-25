Capixaba Hugo Cibien faz corrida de superação na Copa Truck em Londrina

Em um fim de semana marcado por
reviravoltas e superação mecânica, o piloto capixaba Hugo Cibien concluiu a
sexta etapa da Copa Truck 2026, realizada nos dias 22 e 23 de agosto, no
Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Mesmo após rodar no
início da prova e sofrer com a perda de rendimento do motor provocada por uma
colisão traseira, o representante da Vannucci Racing escalou dez posições e
cruzou a linha de chegada em oitavo lugar na Corrida 2.
Correndo no traçado de 3.146 metros
que serve de sede operacional para sua equipe, Cibien iniciou a rodada com
ritmo competitivo nos treinos livres, mas enfrentou dificuldades no treino
classificatório, garantindo o nono posto no grid de largada. O circuito
paranaense, conhecido pela exigência técnica com transições de frenagem a quase
200 km/h, impôs desafios logo nos primeiros metros da prova principal.4
"O fim de semana começou bem,
andamos sempre entre os primeiros. Mas na qualificação um erro comprometeu o
desempenho do caminhão logo no início e nos deixou mais longe da frente, nos
fazendo largar em 9º", avaliou Hugo Cibien.
A situação do piloto capixaba se complicou logo no inicio, quando foi atingido por trás e acabou rodando.
"Fiquei atravessado num lugar perigoso na pista e só consegui voltar após
todo o pelotão passar, o que significava, naquela hora, a 18ª posição. A
pancada afetou o sistema de escapamento do caminhão, fazendo o motor perder
rendimento. Após entradas do safety cars e relargadas, o melhor resultado
que conseguimos foi fechar em 8º lugar na Corrida 2", completou o piloto patrocinado pelo Grupo Vannucci, Riosulense,
Worldparts, UrbanVix Urbanizadora, Evamo e, ainda, através da Lei de Incentivo
ao Esporte Capixaba (LIEC) pela rede de supermercados Locatelli.]
Apesar dos imprevistos e do
desgaste físico natural do traçado paranaense agravado pela ainda recuperação
da cirurgia no braço após o acidente de Interlagos, Cibien conseguiu minimizar o
prejuizo no fim de semana. O foco da equipe agora se volta para a preparação da
sétima etapa da Copa Truck, programada para o dia 20 de setembro no Circuito
dos Cristais, em Curvelo (MG).