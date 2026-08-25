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Automobilismo

Capixaba Hugo Cibien faz corrida de superação na Copa Truck em Londrina

Piloto saiu da décima oitava colocação ao top 8 com danos no sistema de exaustão

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2026 às 14:08
Hugo Cibien
Vanderley Soares

Em um fim de semana marcado por reviravoltas e superação mecânica, o piloto capixaba Hugo Cibien concluiu a sexta etapa da Copa Truck 2026, realizada nos dias 22 e 23 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Mesmo após rodar no início da prova e sofrer com a perda de rendimento do motor provocada por uma colisão traseira, o representante da Vannucci Racing escalou dez posições e cruzou a linha de chegada em oitavo lugar na Corrida 2.


Correndo no traçado de 3.146 metros que serve de sede operacional para sua equipe, Cibien iniciou a rodada com ritmo competitivo nos treinos livres, mas enfrentou dificuldades no treino classificatório, garantindo o nono posto no grid de largada. O circuito paranaense, conhecido pela exigência técnica com transições de frenagem a quase 200 km/h, impôs desafios logo nos primeiros metros da prova principal.4


"O fim de semana começou bem, andamos sempre entre os primeiros. Mas na qualificação um erro comprometeu o desempenho do caminhão logo no início e nos deixou mais longe da frente, nos fazendo largar em 9º", avaliou Hugo Cibien.


A situação do piloto capixaba se complicou logo no inicio, quando foi atingido por trás e acabou rodando.


 "Fiquei atravessado num lugar perigoso na pista e só consegui voltar após todo o pelotão passar, o que significava, naquela hora, a 18ª posição. A pancada afetou o sistema de escapamento do caminhão, fazendo o motor perder rendimento. Após entradas do safety cars e relargadas, o melhor resultado que conseguimos foi fechar em 8º lugar na Corrida 2", completou o piloto patrocinado pelo Grupo Vannucci, Riosulense, Worldparts, UrbanVix Urbanizadora, Evamo e, ainda, através da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) pela rede de supermercados Locatelli.]


Apesar dos imprevistos e do desgaste físico natural do traçado paranaense agravado pela ainda recuperação da cirurgia no braço após o acidente de Interlagos, Cibien conseguiu minimizar o prejuizo no fim de semana. O foco da equipe agora se volta para a preparação da sétima etapa da Copa Truck, programada para o dia 20 de setembro no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

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