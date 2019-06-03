MMA

Capixaba Gabriel Silva encara americano em julho, na sua estreia no UFC

Lutador capixaba, irmão de Erick Silva, se prepara para o UFC San Antonio

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 20:52

Jose Ricardo Medeiros

Depois de oito vitórias consecutivas, sendo a última avassaladora, no LFA 63, que impressionou Dana White e rendeu o convite para o UFC, o lutador capixaba Gabriel Silva finalmente vai estrear no maior evento de MMA do mundo. O brasileiro vai enfrentar o americano Ray Borg no dia 20 de julho, no UFC San Antonio, no Texas, Estados Unidos. O duelo é válido pela categoria peso-galo. 
Gabriel Silva (à direita) finalmente vai estrear no maior evento de MMA do mundo. O brasileiro vai enfrentar o americano Ray Borg Crédito: Arquivo Pessoal
Irmão de Erick Silva, Gabito vem de um triunfo incrível sobre o americano Jake Heffernan, por nocaute ainda no 1º round. Essa vitória aconteceu sob olhares de Dana White, que gravava o seu reality show “Looki’n For a Fight” e foi pessoalmente nos bastidores convidar o atleta capixaba.
Já Ray Borg (11-4 no MMA) tem vivido momentos complicados nos últimos tempos. Ex-desafiante ao cinturão peso-galo, foi derrotado por Demetrious Johnson em outubro de 2017. Logo depois estava no ônibus atacado por Conor McGregor e teve lesões no olho que o obrigaram a sair do combate contra Brandon Moreno.
Mais tarde, seu filho recém-nascido Anthony Borg passou por várias cirurgias no cérebro, e por conta disso Ray Borg também acabou tendo que desistir da luta diante de Joseph Benavidez. Porém, recuperado dos problemas, Borg voltou ao octógono apenas em março deste ano, quando perdeu por decisão unânime para Casey Kenney. 
Confira o card do evento
UFC San Antonio
20 de julho, no Texas (EUA) 
CARD DO EVENTO (até o momento):
Peso-mosca: Liz Carmouche x Roxanne Modafferi
Peso-pesado: Alexey Oleynik x Walt Harris
Peso-galo: Raquel Pennington x Irene Aldana
Peso-pena: Alex Caceres x Steven Peterson
Peso-meio-pesado: Sam Alvey x Klidson Abreu
Peso-galo: Mario Bautista x Jim Soo Son
Peso-galo: Felipe Cabocão x Domingo Pilarte
Peso-pesado: Andrei Arlovski x Ben Rothwell
Peso-pesado: Juan Adams x Greg Hardy
Peso-galo: Ray Borg x Gabriel Silva
Peso-leve: James Vick x Dan Hooker

