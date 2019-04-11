Dois ouros

Capixaba do tiro esportivo conquista vaga para Parapan-Americano

Paratleta levou dois ouros no Aberto Internacional de Tiro Esportivo, disputado na Colômbia, o que lhe garantiu o feito inédito de disputar os Jogos deste ano

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 14:03

Paratleta capixaba Bruno Kiefer Crédito: Divulgação/Sesport
O paratleta capixaba Bruno Kiefer conquistou um feito inédito em sua carreira nesta quarta-feira (10), em Cali, na Colômbia. Ele garantiu vaga para disputar o Parapan-Americano ao levar dois ouros no Aberto Internacional de Tiro Esportivo. 
O atirador disputou as categorias de tiro deitado R5 e em pé R4. Ele conquistou o lugar mais alto do pódio em ambas. 
“O resultado é muito bom tanto para o Brasil, quanto para o Espírito Santo. Os ouros são frutos de um trabalho que está feito no Tiro Esportivo capixaba. Claro que o mais importante é a vaga para o Parapan, mas trazer de volta pra casa dois ouros é sensacional”, disse Bruno.
O Parapan-Americano acontece em entre os dias 23 de agosto e 1 de setembro, em Lima, no Peru.

