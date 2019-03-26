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Basquete

Capixaba Didi é chamado para Time Mundo de tradicional jogo pré-Draft

O ala do Franca e da seleção brasileira será o único sul-americano entre os 12 jogadores do Time Mundo

Publicado em 25 de Março de 2019 às 21:24

Publicado em 

25 mar 2019 às 21:24
Didi em ação pelo Franca na final da Liga Sul-Americana de Basquete Crédito: Divulgação/FIBA
Vai ter capixaba no Nike Hoop Summit, tradicional jogo que reúne os principais talentos do basquete mundial com idade até 19 anos. O ala Didi, que defende o Franca e a seleção brasileira, foi selecionado para integrar o Time Mundo. O amistoso acontece no Moda Center, em Portland (EUA), no dia 12 de abril.
No evento, os garotos de até 19 anos dos Estados Unidos jogam contra atletas da mesma faixa etária do resto do mundo. Didi é o único sul-americano entre os 12 jogadores do Time Mundo. Jogadores como Kevin Durant, Kevin Love e Kyrie Irving disputaram o tradicional evento, antes de ingressarem na NBA.
Em toda a história, oito jogadores brasileiros disputaram o Nike Hoop Summit: Guilherme Giovannoni (1996), Marquinhos (2006), Rafael Hettsheimer (2009), Lucas Bebê (2011), Raulzinho (2011), Georginho de Paula (2015), Felipe dos Anjos (2017) e Yago Mateus (2018).

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