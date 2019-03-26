Capixaba Didi é chamado para Time Mundo de tradicional jogo pré-Draft

Didi em ação pelo Franca na final da Liga Sul-Americana de Basquete Crédito: Divulgação/FIBA

Vai ter capixaba no Nike Hoop Summit, tradicional jogo que reúne os principais talentos do basquete mundial com idade até 19 anos. O ala Didi, que defende o Franca e a seleção brasileira, foi selecionado para integrar o Time Mundo. O amistoso acontece no Moda Center, em Portland (EUA), no dia 12 de abril.

No evento, os garotos de até 19 anos dos Estados Unidos jogam contra atletas da mesma faixa etária do resto do mundo. Didi é o único sul-americano entre os 12 jogadores do Time Mundo. Jogadores como Kevin Durant, Kevin Love e Kyrie Irving disputaram o tradicional evento, antes de ingressarem na NBA.