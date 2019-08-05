Capixaba agredido no Rio evoluiu, respira sem aparelhos e se alimenta

O capixaba Roberto Vieira de Almeida segue internado no Hospital Miguel Couto, após ser agredido por torcedores do Peñarol, ainda em abril, no Rio Crédito: Reprodução/Facebook

O dia 3 de abril ficou marcado negativamente para a família de Roberto Vieira de Almeida, capixaba e torcedor do Flamengo, e que foi agredido por torcedores do Peñarol , em uma confusão de torcidas na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, horas antes do confronto entre as equipes pela Taça Libertadores da América . Quatro meses após o incidente, a família, ainda que contida, comemora a evolução do quadro clínico do familiar, que segue internado no Hospital Miguel Couto.

O MOMENTO DA AGRESSÃO

Após a confusão na qual foi agredido na cabeça pelos uruguaios, Roberto apresentou um quadro grave de traumatismo craniano e foi levado em estado grave ao hospital. Nesta segunda-feira (05), o irmão gêmeo de Roberto, Rubens, relatou a condição de Roberto ao Gazeta Online.

"Felizmente ele já não precisa dos aparelhos para respirar, está consciente, sem qualquer quadro de infecção e febre. Já não está mais sedado e esboça algumas palavras conosco, mas por conta da traqueostomia - intervenção cirúrgica que consiste na abertura de um orifício na traqueia e na colocação de um tubo para facilitar na respiração, a fala está prejudicada. Mas perto de como ele estava, esse cenário é muito positivo. Ele já até consegue comer algumas coisas", detalhou Rubens, ao falar do irmão de 54 anos.

Em evolução constante, Roberto e a família vivem a expectativa por uma transferência para o Espírito Santo. "Estamos em contato diário com os médicos. Esta semana quem está lá é meu outro irmão, o Josias, mas estamos tentando trazer ele para cá. Precisamos primeiramente conseguir uma vaga hospitalar que atenda às necessidades do Roberto, além da ambulância equipada com uma UTI para realizar o transporte. Seria importante vir para o Estado, pois ele ficaria mais perto da família e diminuiria nossos custos, que são elevados", explicou o familiar.