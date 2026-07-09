Campeonato Estadual de Fisiculturismo agita Vitória neste sábado (11)

O fisiculturismo capixaba vai ser contemplado em mais um evento, neste sábado (11), no Centro de Convenções de Vitória. Trata-se do décimo Campeonato Estadual da modalidade, que terá início às 10h, e contempla mais de 10 categorias.





Com troféus, medalhas personalizadas, suplementos, roupas e vouchers em clinícas de estética como premiações a serem alcançadas, a organização estima receber 120 atletas neste ano.





Além das premiações, o Campeonato Estadual servirá também como seletiva para o Campeonato Brasileiro e para o IFBB South America Muscle Show. A pesagem acontece nesta sexta (10), às 12h, também no Centro de Convenções de Vitória.





Com inscrições já encerradas, o evento estará disponível para atletas das seguintes categorias: Bodybuilding, Classic Physique, Fisiculturismo Clássico, Games Classic , Wellness, Bikini Fitness, Womens Physique , Bodyfitness, Mens Physique, Muscular Mens Physique, Bodyshape, Bodymuscle 1 e 2, Mixed Pairs e Fit Model.





Vale ressaltar que apesar desta ser a décima edição do evento na atual gestão, liderada por Andréa Borges, a FCBF (Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness), já organiza campeonatos desde 1988, e é filiada à IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness).



