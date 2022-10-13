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Nova chance

Brasil bate Itália e vai à final por título inédito do Mundial de Vôlei

Seleção brasileira, comandada por José Roberto Guimarães, bateu as italianas por 3 sets a 1. Brasil terá a chance de conquistar o título após 12 anos da derrota para a Rússia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 out 2022 às 17:57

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 17:57

Brasil enfrenta a Sérvia em busca do título inédito da competição
Brasil enfrenta a Sérvia em busca do título inédito da competição Crédito: FIVB/Divulgação
Passados 12 anos da prata de 2010, após derrota para a Rússia, a seleção brasileira terá uma nova chance de conquistar o inédito título do Mundial de Vôlei Feminino. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães alcançou a final da atual edição do torneio ao vencer a Itália nesta quinta-feira, pelas semifinais, em Apeldoorn, na Holanda. Com mais um show de Carolana, autora de 17 pontos no total, dez de bloqueio, somado aos ataques precisos de Gabi (20) e Lorenne (14), o triunfo foi por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 22/25, 26/24 e 25/19.
A decisão do título será às 15 horas do sábado, contra a Sérvia, campeã da edição anterior do torneio, em 2018, ano em que as brasileiras foram eliminadas na segunda fase. Em busca do primeiro ouro, o Brasil tem três pratas e um bronze. Dois dos vice-campeonatos foram em finais contra a Rússia, em 2006 e 2010, e um contra Cuba, em 1994. O único terceiro lugar foi conquistado em 2014, em disputa com a Itália, que neste ano vai brigar pelo bronze de novo, em disputa com os Estados Unidos.
Zé Roberto dispôs o time em quadra com Macris, Lorenne, Gabi, Rosamaria, Carolana, Gattaz e Nyeme. Desde o início, as brasileiras tiveram de lidar com toda a potência do ataque da estrela italiana Paola Egonu, autora de 10 pontos no primeiro set e 30 em toda a partida, mas as ofensivas certeiras de Lorenne, que terminou o set com seis pontos, e o paredão colado à rede para bloquear as jogadas adversárias, ajudaram na construção do placar parcial positivo. O 25/23 favorável foi fechado graças a um erro de Egonu, que mandou para fora .
O segundo set foi de muito equilíbrio, com altos e baixos do Brasil. Lorenne manteve o bom desempenho no ataque, com quatro pontos, e se destacou ao lado de Carolana e Rosamaria, cada uma com cinco. Apesar disso, a Itália foi mais eficiente, viu o aproveitamento brasileiro diminuir, e colocou 25 a 23 no placar em um ataque cruzado de Sylla, outro destaque da partida. Egonu, mais uma vez, foi a maior pontuadora italiana, com sete pontos, apesar de não estar em um de seus melhores dias.
Na terceira parcial, a seleção brasileira teve Gabi Guimarães mais participativa nos pontos do que nas duas primeiras e parecia ter a situação sob controle até a metade do set, mas deixou as italianas reagirem. A disputa chegou aos momentos finais empatada em 24/24, e Lorenne e Carol Gattaz brilharam para abrir 2 a 1 para o Brasil. A experiente oposta fez o 25º ponto em um excelente bloqueio, antes de a central anotar o 26º no ataque.
Lideradas por Carol e Gabi, as brasileiras fizeram um quarto set bastante dominante e chegaram a abrir nove pontos de vantagem. Apesar de alguns sinais de reação das italianas, o resultado foi bem administrado e a vitória foi selada com o décimo ponto de bloqueio de Carol, o paredão brasileiro.

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