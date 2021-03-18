Boali é a nova parceira do Comitê Olímpico do Brasil e estará com o Time Brasil até 2024

Crédito: Divulgação/Boali

A Boali, maior rede de alimentação saudável do Brasil, é a mais nova parceira do Time Brasil. O Comitê Olímpico do Brasil assinou contrato com a marca que, além de ser a alimentação oficial da delegação brasileira, passa a fazer parte do quadro de parceiros do COB como fornecedor oficial até os jogos de 2024.> Seleção brasileira masculina de handebol confirma vaga nos Jogos Olímpicos - A sinergia de valores entre Boali e o esporte olímpico é instantânea e legítima. Queremos transformar a sociedade através do esporte e ter uma vida saudável é um fator fundamental para que isso aconteça - diz o campeão olímpico de judô e diretor-geral do COB, Rogério Sampaio.

- Como a mais brasileira de todas as redes de alimentação saudável, é com muito orgulho que a Boali se torna parceira oficial do Time Brasil, unindo duas grandes agendas relevantes do nosso país: esporte e boa alimentação - afirma Rodrigo Barros, CEO e fundador da rede.

Para o executivo, “trata-se de uma oportunidade ímpar para a marca", que estreita ainda mais os laços de afinidade e paixão pelo mundo do esporte.

- Essa é uma parceria que une verdadeiros campeões, com atletas de elite e que trabalham duro para alcançar resultados positivos ao lado de uma marca que tem em seu DNA a paixão por viver bem e se preocupa em universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida - explica Barros.

A franquia do setor de alimentação passará a oferecer a todo Time Brasil, em um ponto exclusivo da marca no Centro de Treinamento localizado no Rio de Janeiro, seu mix de produtos. Este vai de uma pista com mais de 32 ingredientes frescos e secos para montagem da própria salada, diversas opções de molhos e proteínas - inclusive opções veganas como falafel, nuggets, hambúrguer e quibe vegetal - até crepes, wraps, burritos e bowls (quentes e frescos), além de sobremesas e sucos funcionais.

A Boali - junção das palavras boa e alimentação é uma rede 100% brasileira que trabalha com matéria-prima fornecida diretamente por parceiros que compartilham do mesmo ideal da empresa e utilizam-se do processo de produção sustentável. Todos os pratos são compostos de alimentos frescos e minimamente processados. A franquia destacou que é formada por "uma equipe engajada que acredita que a boa alimentação é um direito de todos".BOALI ENGAJADA COM O ESPORTE

Em 2021, após um hiato desde o fim de 2019, os fãs do vôlei de praia voltaram a ver uma transmissão em TV aberta, no fim de janeiro. O Esporte Espetacular, da TV Globo exibiu no último dia do mês, durante o Verão Espetacular, o “Campeãs da Areia” - um desafio com a presença de duplas do Brasil, do Canadá e da Alemanha. A disputa teve como palco o Rio de Janeiro e contou ainda com a presença da Boali no time de patrocinadores do evento.

- Pautas como essa possibilitam ao cliente a oportunidade de participar de maneira mais direta do esporte ou ter mais qualidade de vida, fazer parte de um movimento olímpico, de uma vida mais leve e mais bacana, assim como o ato de comer na Boali - reforça o CEO da rede, que completa:

- Este é um momento único e icônico para todos os franqueados da rede e, certamente, irá refletir nos nossos clientes que estarão ainda mais perto do esporte brasileiro.

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