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Automobilismo

Associação de Kart anuncia calendário do segundo semestre de 2026

As inscrições serão abertas no mês de maio de 2026

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 13:32

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

27 abr 2026 às 13:32
ES passa a integrar competições nacionais que passaram a valer pontos nacionalmente
Fãs de Kart Eventos Esportivos

A Fãs de Kart Eventos Esportivos anunciou oficialmente o calendário do segundo semestre de 2026, reunindo competições que combinam alto nível técnico, pontuação nacional e incentivo direto à formação de novos pilotos. Entre os destaques estão duas competições já consolidadas no estado: o FDK Racing Cup, que chega à sua terceira edição, e o FDK Sunset Race, que terá sua segunda edição.


O FDK Racing Cup será realizado nos dias 7 de agosto (treinos), 8 e 9 de agosto (corridas), enquanto o FDK Sunset Race acontece nos dias 6 de novembro (treinos), 7 e 8 de novembro (corridas). Ambas fazem parte da categoria “Master” no cenário nacional e terão pontuação válida para o ranking do NKR – Nacional de Kart Rental.


Outro destaque do calendário é a segunda edição do CKR – Capixaba Kart Rental, que será disputada em quatro etapas, com duas rodadas duplas por final de semana.  Etapas 1 e 2 acontecem nos dias 23 (treinos); e as etapas 3 e 4 nos dias 24 e 25 de outubro, e 27 (treinos), 28 e 29 de novembro.


O CKR também contará pontos para o NKR, sendo classificado como categoria “Challenger”, fortalecendo a integração entre o kartismo capixaba e o circuito nacional.


Pilotos de Kart competindo
Fãs de Kart Eventos Esportivos

Formato das competições


O CKR terá um formato técnico que prioriza equilíbrio e competitividade. Cada etapa será composta por corridas duplas, onde o resultado da primeira corrida define a inversão de karts para a segunda: o vencedor passa a largar com o kart do último colocado, promovendo uma troca completa entre todos os pilotos.


A competição será dividida nas categorias: Iniciante, Sênior (acima de 40 anos), Leve (até 80 kg), Médio (até 95 kg) e pesado (com lastro até 110 kg).


Ao todo, serão 4 etapas e 8 corridas, sem descarte de resultados. O campeão será definido pela somatória total de pontos, valorizando a regularidade ao longo do campeonato.


Já o FDK Racing Cup e o FDK Sunset Race, realizados em formato concentrado de final de semana, terão baterias classificatórias, com os 10 melhores pilotos avançando para a corrida final, elevando o nível técnico e a competitividade das disputas.


Pilotos de Kart competindo
Fãs de Kart Eventos Esportivos

FDK Entry Series


A novidade de 2026 será o lançamento do FDK Kart Entry Series, uma competição inédita e totalmente voltada para pilotos novatos, exclusivamente para aqueles que nunca participaram de qualquer campeonato de kart.


O evento será realizado nos dias 3 de julho (treinos), 4 e 5 de julho (corridas) e contará com três categorias: Leve (até 80 kg), Médio (até 95 kg) e Pesado (até 110 kg), todas disputadas no período da tarde. Cada categoria terá limite de até 24 pilotos, totalizando cerca de 72 vagas.


A proposta é criar um ambiente justo e acessível, permitindo que novos pilotos tenham seu primeiro contato com competições organizadas sem a pressão de enfrentar competidores experientes. 


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