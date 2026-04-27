Associação de Kart anuncia calendário do segundo semestre de 2026

A Fãs de Kart Eventos Esportivos anunciou oficialmente o calendário do segundo semestre de 2026, reunindo competições que combinam alto nível técnico, pontuação nacional e incentivo direto à formação de novos pilotos. Entre os destaques estão duas competições já consolidadas no estado: o FDK Racing Cup, que chega à sua terceira edição, e o FDK Sunset Race, que terá sua segunda edição.





O FDK Racing Cup será realizado nos dias 7 de agosto (treinos), 8 e 9 de agosto (corridas), enquanto o FDK Sunset Race acontece nos dias 6 de novembro (treinos), 7 e 8 de novembro (corridas). Ambas fazem parte da categoria “Master” no cenário nacional e terão pontuação válida para o ranking do NKR – Nacional de Kart Rental.





Outro destaque do calendário é a segunda edição do CKR – Capixaba Kart Rental, que será disputada em quatro etapas, com duas rodadas duplas por final de semana. Etapas 1 e 2 acontecem nos dias 23 (treinos); e as etapas 3 e 4 nos dias 24 e 25 de outubro, e 27 (treinos), 28 e 29 de novembro.





O CKR também contará pontos para o NKR, sendo classificado como categoria “Challenger”, fortalecendo a integração entre o kartismo capixaba e o circuito nacional.



