Arena Verão+ se torna o maior evento de areia nacional após sucesso nas datas de realização

Mais de 1.300 atletas e 53 quadras ativadas na Praia do Gonzaga, em Santos. Além disso, mais de 12 mil espectadores presentes de forma rotativa, respeitando todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. A grandeza de um evento pode ser dimensionada de várias formas, seja pelo número de pessoas impactadas, colaboradores, investimento e engajamento socia. A 4ª temporada da Arena Verão+ se consolidou como o maior evento de areia do país, dentro e fora das quadras.Foram três semanas consecutivas de atividades, realizadas de quinta a domingo, no intervalo de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, com fluxo intenso aos sábados e domingos. Os esportes protagonistas da edição foram Beach Tennis, Futevôlei e Beach Soccer.

O Beach Tennis distribuiu 27 títulos, entre eles, os profissionais ITF BT10 feminino e masculino, ITF BT200 feminino/masculino e misto e o CBT-GA, com categorias femininas, masculinas, juvenis e 50+. Participaram 600 atletas da modalidade, sendo 400 amadores e 200 profissionais. Dentre o total, 60% eram homens, enquanto 40% mulheres.

Em seguida, foi aberta a temporada de futevôlei, que também misturou amadores, profissionais e jogos de exibição, levando 440 atletas às quadras, entregando premiações para amadores, iniciantes, masters, profissionais e, principalmente, abrigando um dos maiores eventos de futevôlei da atualidade, o Mikasa Open, assim como o Paulista, que premiou os campeões.

No Beach Soccer, duas grandes competições. Primeiro, o Campeonato Paulista Amadores, que renderia duas vagas para a segunda competição. Na semana seguinte, o Campeonato Paulista Profissional. Em ambas, o mesmo campeão. Em apenas uma semana, o ADAF Cubatão levantou a taça amadora e profissional da modalidade. O Beach Soccer juntou 240 atletas nestas competições, além de fazer dois jogos de exibição, um deles com a participação de jogadores com Síndrome de Down, entre Portuguesa Santista e Santos, e outro jogo entre mulheres, somando mais 50 atletas.Para receber mais de 12 mil pessoas, em plano reduzido, seguindo todas as normas de segurança recomendadas pelas autoridades no enfrentamento à Covid-19, foram necessárias 60 pessoas para realizarem a montagem e 50 pessoas diariamente para que a engrenagem funcionasse e, fazendo chuva ou sol, assumindo todos os riscos de eventos ao ar livre. Outros números curiosos desta edição histórica: foram utilizadas 1.200 bolinhas de Beach Tennis, 60 bolas de futevôlei e 26 bolas de Beach Soccer. Foram mais de 3 mil litros de água potável e 2 mil litros de isotônico ingeridos.

Para concluir, foram 12 horas ao vivo transmitidas pelo SporTV aos finais de semana, com grande número de interação de internautas nas plataformas online. O canal oficial da competição no Youtube também foi um sucesso, 83 horas de transmissão somando mais de 250 mil views, com picos de quase 70 mil pessoas para uma única partida. No total, foram mais de 100 horas de entretenimento ao vivo durante as três semanas de evento.