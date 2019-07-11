Após ouro nos 100m, Paulo André vence a prova dos 200m na Universíade

Na disputa, ele deixou para trás o sul-africano Van Wyk (20s44) e o irlandês Marcus Lowler (20s55). Antes da prova, o velocista havia avaliado a competição como difícil. "O sul-africano é muito forte nos 200m e tenho de acertar na estratégia de sair forte para ele gastar energia, já que tem uma chegada muito forte", previa.