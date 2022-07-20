Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voando

Após destaque no Global Jam, Yago é vendido para clube alemão

Armador do Flamengo se destacou a serviço da seleção brasileira e vai jogar no time de Cristiano Felício na Europa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 14:36

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 14:36

Jogador tem se destacado no basquete brasileiro nos últimos anos
Jogador tem se destacado no basquete brasileiro nos últimos anos Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Destaque do basquete brasileiro nos últimos anos, o armador do Flamengo, Yago Mateus, teve sua multa paga pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha, e jogará na Europa. O jogador chamou atenção após levar o Brasil à conquista do Global Jam, competição sub-23 de seleções. O clube alemão anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do atleta
Recentemente, Yago havia renovado seu contrato com o Flamengo por mais uma temporada. O clube, que recentemente perdeu Franco Balbi, agora terá que correr atrás de reposição no elenco. Ele deixa o basquete brasileiro após conquistar uma Champions League das Américas, um NBB (eleito MVP das finais), uma Copa Super 8, dois Estaduais e uma Copa Intercontinental.
“Foi especial vestir o ‘Manto Sagrado’, foi um sonho vestir a camisa desse clube, sentir o carinho da torcida e conquistar tantos títulos pelo Flamengo. Foram duas temporadas muito intensas, de muitas alegrias, em que me diverti e fui muito feliz. Gratidão ao clube e à torcida por terem me recebido de braços abertos no Rio de Janeiro”, afirmou Yago, que deixa o Flamengo com status de ídolo.

VELHO CONHECIDO

Um fator que fará a adaptação de Yago ser mais tranquila no clube alemão é a presença do pivô brasileiro Cristiano Felício. Ex-jogador da NBA e do próprio Flamengo, Felício se transferiu para o Ratiopharm Ulm ano passado e pode ajudar Yago no período de adapatação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados