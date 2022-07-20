Após destaque no Global Jam, Yago é vendido para clube alemão

Jogador tem se destacado no basquete brasileiro nos últimos anos Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Destaque do basquete brasileiro nos últimos anos, o armador do Flamengo, Yago Mateus, teve sua multa paga pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha, e jogará na Europa. O jogador chamou atenção após levar o Brasil à conquista do Global Jam, competição sub-23 de seleções. O clube alemão anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do atleta

Olá, @Ymateus02 ???



Unser neuer Point-Guard ist 23 Jahre jung, 1,75m groß und kommt als mehrmaliger MVP vom brasilianischen Top-Club Clube de Regatas do Flamengo.



Die komplette News lest ihr auf unserer Homepage.#uuulmer #weareone #2024 #easycreditbbl pic.twitter.com/8mfw62ELuK — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) July 20, 2022

Recentemente, Yago havia renovado seu contrato com o Flamengo por mais uma temporada. O clube, que recentemente perdeu Franco Balbi, agora terá que correr atrás de reposição no elenco. Ele deixa o basquete brasileiro após conquistar uma Champions League das Américas, um NBB (eleito MVP das finais), uma Copa Super 8, dois Estaduais e uma Copa Intercontinental.

“Foi especial vestir o ‘Manto Sagrado’, foi um sonho vestir a camisa desse clube, sentir o carinho da torcida e conquistar tantos títulos pelo Flamengo. Foram duas temporadas muito intensas, de muitas alegrias, em que me diverti e fui muito feliz. Gratidão ao clube e à torcida por terem me recebido de braços abertos no Rio de Janeiro”, afirmou Yago, que deixa o Flamengo com status de ídolo.

VELHO CONHECIDO