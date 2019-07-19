Anchieta e Vitória vencem e avançam no Estadual de Futebol de Areia

Anchieta x Santa Leopoldina pelo Estadual de Futebol de Areia Crédito: FEBSES/Divulgação

Anchieta manteve-se 100% no Campeonato Estadual de Futebol de Areia ao bater Santa Leopoldina, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (18), na Arena de Inverno da Praia da Costa, em Vila Velha. Brendo e Marquinhos marcaram os gols da equipe. Juninho Mascote descontou para o Santa.

Com dois triunfos no torneio, já que derrotou Marechal Floriano por 3 a 1 na estreia, Anchieta garantiu uma vaga na semifinal da competição. Já Santa Leopoldina joga a vida no domingo (21), contra Marechal, para tentar a classificação para a segunda fase.

Anchieta e Santa Leopoldina fizeram uma partida equilibrada e de muita marcação. Durante o 1º período as seleções procuraram se estudar e atuaram de maneira cautelosa. No começo da 2ª etapa, porém, Brendo abriu o placar para Anchieta aos 47 segundos. Depois, aos 10 minutos do 3º tempo, Marquinhos ampliou. No fim, Juninho Mascote descontou para o Santa.

Vitória x Rio Novo do Sul

Sob o comando de Maguinho, que marcou quatro gols, o Vitória não deu chances ao Rio Novo do Sul e goleou por 8 a 2. Os outros gols foram marcados por Felipe, Edylecir, Rodolpho e Erick, com Vinho e Bim descontando. O duelo foi válido pela Chave A da competição.

Vitória x Rio Novo do Sul pelo Estadual de Futebol de Areia Crédito: FEBSES/Divulgação

O Rio Novo até tentou uma pressão inicial, mas foi logo abafado pelo ataque avassalador do Vitória. O camisa 8 Maguinho estava inspirado e foi duas vezes às redes logo no 1º período, mas Everson diminuiu. Na 2ª parte, Felipe e Maguinho ampliaram a vantagem: 4 a 1.

O 3º terceiro tempo também foi de total domínio do Vitória, que marcou mais quatro tentos, com Edylecir, Rodolpho, Erick e novamente Maguinho. Bim ainda marcou para o Rio Novo no fim, mas já era tarde.

Situação das chaves

Pela Chave A, Vila Velha e Vitória entram em quadra no domingo (21), a partir das 9 horas, já classificados. O confronto vai decidir apenas quem avança na liderança do grupo. Isso porque Rio Novo do Sul não tem mais chances de classificação.