Amistoso de vôlei arrecadará itens para as vítimas de Brumadinho

A solidariedade vai dar o tom do amistoso de vôlei entre o CAAES OAB/ES e o Clube Álvares Cabral neste sábado (02), no ginásio do clube cabralista, em Vitória a partir das 9 horas.

Álvares Cabral e CAAES OAB/ES se enfrentam nesse sábado, em Vitória Crédito: Divulgação

Solidários às vítimas da tragédia em Brumadinho, os jogadores decidiram realizar o amistoso para levantar doações aos atingidos. Quem quiser colaborar e de quebra assistir a um jogão de vôlei, pode ir ao local levando itens como 2 litros de água mineral, alimentos não perecíveis e de higiene pessoal, e fraldas geriátricas e infantis.