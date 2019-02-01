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Solidariedade

Amistoso de vôlei arrecadará itens para as vítimas de Brumadinho

CAAES OAB/ES e Álvares Cabral se enfrentam nesse sábado (02), em jogo solidário no ginásio cabralista, às 9 horas

Publicado em 

01 fev 2019 às 15:45

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 15:45

A solidariedade vai dar o tom do amistoso de vôlei entre o CAAES OAB/ES e o Clube Álvares Cabral neste sábado (02), no ginásio do clube cabralista, em Vitória a partir das 9 horas.
Álvares Cabral e CAAES OAB/ES se enfrentam nesse sábado, em Vitória Crédito: Divulgação
Solidários às vítimas da tragédia em Brumadinho, os jogadores decidiram realizar o amistoso para levantar doações aos atingidos. Quem quiser colaborar e de quebra assistir a um jogão de vôlei, pode ir ao local levando itens como 2 litros de água mineral, alimentos não perecíveis e de higiene pessoal, e fraldas geriátricas e infantis.
"Sabemos que a situação em Brumadinho é trágica, mas felizmente a corrente de solidariedade das pessoas já levantou doações suficientes nesse primeiro momento. Caso não seja necessário enviar o que arrecadarmos para Minas Gerais, faremos a distribuição aos projetos que apoiam pessoas necessitadas aqui em Vitória. Nessa hora o importante é ajudar, contou a organização do evento.

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