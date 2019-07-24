Ala capixaba Eddy faz ação social com moradores de rua em São Paulo

"Ontem participei de uma ação muito legal chamada Sopa da Madrugada, iniciativa do @capdobem. Foi uma satisfação imensa poder sair de casa e ajudar pessoas necessitadas com alimentos, cobertores e até simples conversas. É importante demais fazer parte desse momento de solidariedade com moradores de rua. Me orgulho bastante de fazer parte de um clube que tem essa visão social. É a quinta vez que participo e pretendo estar outras vezes", escreveu o jogador no Instagram.