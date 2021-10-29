Agenda lotada: Lucas Verthein disputará Estadual e logo embarcará para torneio na Itália

O próximo domingo promete ser especial para o remador Lucas Verthein, atleta olímpico e do Botafogo. Ele vai voltar à Lagoa Rodrigo Freitas, onde treina, mas agora para competir. Desta vez, pelo Estadual de Remo. Será a quinta de seis etapas do ano. Na única que disputou, logo após representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou o ouro no Single Skiff, sua prova preferida.
-Por conta de compromissos visando a Olimpíada, não corri as primeiras etapas. Só competi na última, assim que cheguei de Tóquio. Cheguei numa terça e já tive prova no domingo. Apesar do retorno longo e demorado, de dois dias, eu me senti muito bem fisicamente, vinha de um bom ritmo. Só tinha que estar muito bem psicologicamente, porque era um tempo muito pequeno de recuperação. Graças a Deus, tive um desempenho muito bom no Single Skiff, vencendo com uma vantagem de quase 20 segundos-lembrou Lucas.
Desta vez, ele estará ao lado de Renato Cataldo no 2 SEM (barco de um remo para cada atleta). Lucas não só remará em busca de seu 39º título estadual, contabilizando todas as categorias, como, logo em seguida, seguirá da Lagoa para o aeroporto, onde embarca para Turim, na Itália. Lá, representará o país na disputa da Regata Internacional Silver Skiff, tradicional prova de 11 Km.
-Será um dia corrido, realmente. Primeiro, é focar nessa prova de domingo. Sou competitivo demais e, dessa vez, terei ao meu lado no 2 SEM o Renato Cataldo, que é um remador de ampla experiência, que já rema há bastante tempo e só tem evoluído desde que chegou ao Botafogo no final do ano passado. É uma prova em que teremos adversários competitivos. Sem falar que é sempre especial poder competir em casa e, se possível, ganhar mais uma medalha- concluiu.