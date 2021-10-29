Agenda lotada: Lucas Verthein disputará Estadual e logo embarcará para torneio na Itália

Crédito: Divulgação/ Site oficial do Botafogo

O próximo domingo promete ser especial para o remador Lucas Verthein, atleta olímpico e do Botafogo. Ele vai voltar à Lagoa Rodrigo Freitas, onde treina, mas agora para competir. Desta vez, pelo Estadual de Remo. Será a quinta de seis etapas do ano. Na única que disputou, logo após representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou o ouro no Single Skiff, sua prova preferida.

-Por conta de compromissos visando a Olimpíada, não corri as primeiras etapas. Só competi na última, assim que cheguei de Tóquio. Cheguei numa terça e já tive prova no domingo. Apesar do retorno longo e demorado, de dois dias, eu me senti muito bem fisicamente, vinha de um bom ritmo. Só tinha que estar muito bem psicologicamente, porque era um tempo muito pequeno de recuperação. Graças a Deus, tive um desempenho muito bom no Single Skiff, vencendo com uma vantagem de quase 20 segundos-lembrou Lucas.

Desta vez, ele estará ao lado de Renato Cataldo no 2 SEM (barco de um remo para cada atleta). Lucas não só remará em busca de seu 39º título estadual, contabilizando todas as categorias, como, logo em seguida, seguirá da Lagoa para o aeroporto, onde embarca para Turim, na Itália. Lá, representará o país na disputa da Regata Internacional Silver Skiff, tradicional prova de 11 Km.