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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #13: confira as competições do fim de semana 8 a 09/10 no ES

Das montanhas aos gramados, tem atleta capixaba em ação. Confira os locais, horários e como acompanhar as principais competições do ES
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 out 2022 às 14:31

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 14:31

SÁBADO (8)

  • Maratona Ultra Imperial - 104km
    Horário:     5h
    Largada: Igreja de Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante
    Chegada: SESC de Domingos Martins

    A competição visa promover o incentivo da prática esportiva, valorização histórica, cultural e turística da Rota Imperial e suas respectivas cidades.

  • Circuito Capixaba de Surf
    Horário:  7h
    Local: Regência

    Mais de 20 surfistas são esperados nas águas de Regência para a última etapa do Circuito Capixaba de Surf Profissional. Como premiação, a competição tem cerca de R$ 10 mil e o grande campeão ainda leva uma moto e um anel cravejado de brilhantes para casa.
  • Campeonato Capixaba de Skatestreet
    Horário:     8h
    Local: Skatepark Caminho do Mar, Bicanga - Serra
    Entrada franca

    A competição recebe skatistas de cinco categorias e é classificatória para o Campeonato Brasileiro Amador, que acontece no Paraná, no mês de novembro.

  • Festival Estadual de Atletismo
    Horário: 9h
    Local: Estação Conhecimento, Serra
    Entrada franca

    A disputa estadual recebe cerca de 140 atletas com atividades programadas até 12h.

  • Capixabão Série B - Semifinal (volta)

    Atlético Itapemirim (0) x (0) Jaguaré
    Horário:     14h30
    Local: José Olívio Soares, Itapemirim
    Transmissão: TVE
    Ingressos: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia)

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DOMINGO (9)

  • 16ª Corrida Faesa - 10km
    Horário:     7h
    Largada: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes [Beira Mar], Centro - Vitória
    Chegada: 4º bolsão de estacionamentos da Praia de Camburi

  • Capixabão Série B - Semifinal (volta)

    Porto Vitória (3) x (1) São Mateus
    Horário:     15h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: TVE
    Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

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