Agenda Esportiva #13: confira as competições do fim de semana 8 a 09/10 no ES

SÁBADO (8)
- Maratona Ultra Imperial - 104km
Horário: 5h
Largada: Igreja de Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante
Chegada: SESC de Domingos Martins
A competição visa promover o incentivo da prática esportiva, valorização histórica, cultural e turística da Rota Imperial e suas respectivas cidades.
- Circuito Capixaba de Surf
Horário: 7h
Local: Regência
Mais de 20 surfistas são esperados nas águas de Regência para a última etapa do Circuito Capixaba de Surf Profissional. Como premiação, a competição tem cerca de R$ 10 mil e o grande campeão ainda leva uma moto e um anel cravejado de brilhantes para casa.
- Campeonato Capixaba de Skatestreet
Horário: 8h
Local: Skatepark Caminho do Mar, Bicanga - Serra
Entrada franca
A competição recebe skatistas de cinco categorias e é classificatória para o Campeonato Brasileiro Amador, que acontece no Paraná, no mês de novembro.
- Festival Estadual de Atletismo
Horário: 9h
Local: Estação Conhecimento, Serra
Entrada franca
A disputa estadual recebe cerca de 140 atletas com atividades programadas até 12h.
- Capixabão Série B - Semifinal (volta)
Atlético Itapemirim (0) x (0) Jaguaré
Horário: 14h30
Local: José Olívio Soares, Itapemirim
Transmissão: TVE
Ingressos: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia)
DOMINGO (9)
- 16ª Corrida Faesa - 10km
Horário: 7h
Largada: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes [Beira Mar], Centro - Vitória
Chegada: 4º bolsão de estacionamentos da Praia de Camburi
- Capixabão Série B - Semifinal (volta)
Porto Vitória (3) x (1) São Mateus
Horário: 15h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE
Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)