Maior rede odontológica da América Latina prevê abrir 6 clínicas no ES

A maior rede de clínicas odontológicas da América Latina, a Sorridents, tem nos planos para 2020 a abertura de seis unidades no Espírito Santo, com investimentos da ordem de R$ 2,88 milhões. Os municípios que estão no foco da expansão são: Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Linhares, Colatina, Aracruz e São Mateus.
A abertura das clínicas faz parte da estratégia de crescimento da empresa, que prevê inaugurar neste ano 144 unidades em todo o país. Hoje, são 360 unidades. A marca fechou 2019 com faturamento de R$ 360 milhões e projeta alcançar a casa dos R$ 485 milhões neste ano.
A Sorridents, que completa 25 anos de mercado neste sábado (25), já tem negócios no Estado com quatro clínicas, que faturaram R$ 7,2 milhões em 2019.