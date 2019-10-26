Maílson da Nóbrega diz que Dilma fez uma  “devastação econômica”

Maílson da Nóbrega criticou as confusões criadas pelo próprio presidente Bolsonaro Crédito: Leonel Ximenes

O economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, abriu na manhã deste sábado (26) o 14º Encontro Empresarial da Rede Gazeta, em Pedra Azul. Ele elogiou a gestão do ex-presidente Temer (MDB), a quem chamou de “grande reformista”. Em contrapartida, acusou o governo da presidente Dilma (PT) de ter promovido “a maior devastação econômica da história do país”.

Sobre Temer, considerou que o emedebista deixou uma boa herança para Bolsonaro (PSL). E relacionou os “ventos a favor” legados pelo ex-presidente: reformas fundamentais como o teto de gastos e a reforma trabalhista; a ampliação do debate sobre a reforma da Previdência; a inflação sob controle com a taxa Selic em patamares históricos; balanço de pagamentos em posição sólida; e o fim da recessão provocada pelo governo Dilma.