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  • Maílson da Nóbrega diz que Dilma fez uma  “devastação econômica”
Leonel Ximenes

Maílson da Nóbrega diz que Dilma fez uma  “devastação econômica”

Ex-ministro da Fazenda abriu na manhã deste sábado o 14º Encontro Empresarial da Rede Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 10:42

Públicado em 

26 out 2019 às 10:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maílson da Nóbrega criticou as confusões criadas pelo próprio presidente Bolsonaro Crédito: Leonel Ximenes
O economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, abriu na manhã deste sábado (26) o 14º Encontro Empresarial da Rede Gazeta, em Pedra Azul. Ele elogiou a gestão do ex-presidente Temer (MDB), a quem chamou de “grande reformista”. Em contrapartida, acusou o governo da presidente Dilma (PT) de ter promovido “a maior devastação econômica da história do país”.
Sobre Temer, considerou que o emedebista deixou uma boa herança para Bolsonaro (PSL). E relacionou os “ventos a favor” legados pelo ex-presidente: reformas fundamentais como o teto de gastos e a reforma trabalhista; a ampliação do debate sobre a reforma da Previdência; a inflação sob controle com a taxa Selic em patamares históricos; balanço de pagamentos em posição sólida; e o fim da recessão provocada pelo governo Dilma.
Maílson também fez uma advertência aos Estados: eles devem evitar a quebra fiscal porque são os provedores das três principais demandas sociais do país: saúde, educação e segurança. “Se os Estados vão mal nestes setores, isso repercute na gestão do governo federal”, destacou.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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