Magno Malta: quase ministro

Crédito: Amarildo

Letícia Gonçalves - interina

“Não é um favor que te fazem; mereces, mereces…”, ouviu Martins, ainda quase ministro, na peça escrita por Machado de Assis em 1862. Cercado por bajuladores e neoconhecidos ávidos por favores, o parlamentar via crescer seu prestígio diante de boatos de que passaria a integrar o primeiro escalão do Poder Executivo. Ao final (atenção: spoiler), coube a ele próprio desfazer o mal-entendido e avisar que não ascenderia na burocracia estatal e, assim, dar adeus àqueles que até então o veneravam.

Para Martins, foi até um alívio. Não se sabe se será o caso para o senador Magno Malta que, derrotado nas urnas em outubro, pode acabar na planície ou, como sinalizou o presidente eleito Jair Bolsonaro, no máximo em algum cargo no segundo escalão. Alçado a quase ministro por si mesmo, Magno chegou, neste mesmo espaço, em agosto, portanto ainda antes das eleições, a se escalar para comandar a Defesa, a Segurança Pública ou as Relações Exteriores. Também cogitou presidir o Senado. A última hipótese foi descartada de pronto, visto que o republicano não conseguiu se reeleger, mas as demais, ou alguma outra alocação ministerial, dependeria apenas do aliado Bolsonaro, que chegou a convidar o senador para ser vice-presidente na chapa, convite esse do qual Magno declinou.

É bem verdade que o republicano foi aguerrido na campanha pró-Bolsonaro, saindo até do Espírito Santo para pedir votos para o então candidato à Presidência da República, deixando em segundo plano a própria candidatura. Para alguns, desprendimento e lealdade; para outros, arrogância. Passado o segundo turno, Magno não desgrudou a imagem da de Bolsonaro, ao contrário, fez uma oração da vitória logo após o resultado das urnas, e chegou a dizer ao jornal “O Globo” no início do mês passado: “Vou ser ministro, sim!”.

Não bastasse isso, turbinou postagens nas redes sociais com vídeos de apoiadores – entre eles o pastor Silas Malafaia –, por vezes com a utilização da hashtag #Elesim. “Ele”, nesse caso, era o próprio Magno, em franca campanha para o ocupar uma vaga na Esplanada dos Ministérios. Não colou. Veio do próprio Bolsonaro, na última sexta-feira, o balde de água fria, após ressaltar que Magno não ficará “abandonado”: “Existe campo para ele, sim. Mas, infelizmente, os ministérios estão se esgotando”. “Não podemos dar ministério para todo mundo”, explicou o presidente eleito.

O fato é que Magno, em poucos meses, saiu de uma campanha em que era, inicialmente, considerado favorito à reeleição e assediado para ser vice numa chapa presidencial, para um dos principais derrotados no Espírito Santo e, agora, relegado a um eventual outro “campo” no governo federal. Entre os possíveis motivos para não integrar o time principal estariam a insistência do próprio Magno e resistências da ala militar do governo. O vice, general Mourão, apelidou o republicano de “elefante na sala”.

Magno sai, assim, menor do que entrou e talvez do que jamais esteve desde que foi eleito vereador por Cachoeiro de Itapemirim, em 1992. De lá para cá, foi deputado estadual, federal, e está no Senado desde 2003. Será a primeira vez, desde 1993, que ficará sem mandato.

Além disso, a pauta conservadora da qual sempre se fez um dos principais representantes no Estado e no país, composta por petardos homofóbicos, oposição à flexibilização da legislação sobre o aborto e combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes agora tem vários porta-vozes, que disputam os holofotes. Muitos deles estarão no Congresso e no futuro governo Bolsonaro. Magno, no entanto, não estará totalmente à margem. A ex-deputada federal Lauriete, esposa do senador e também filiada ao PR, retorna à Câmara em fevereiro.

Novos planos

Como a coluna publicou ontem no Gazeta Online, Aridelmo Teixeira, que foi candidato ao governo do Estado em outubro, deixou o PTB e se filiou ao Novo.

Aridelmo by Aridelmo

Além disso, ele deixou também, no ar, os planos eleitorais para 2020. Referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, o professor e empresário diz que “se o grupo achar que é o Aridelmo, é o Aridelmo, se achar que é outro, é outro”. “O Aridelmo” tem domicílio eleitoral em Vitória e não pretende mudar de endereço. Assim, somente poderia ser candidato à Prefeitura da Capital, se decidir tentar, mais uma vez, o Executivo.

Indicada...

Por conta do episódio em que um policial militar tentou extorquir dinheiro do deputado estadual Amaro Neto – e acabou preso – o próprio Amaro contou à Polícia Civil o seguinte: que informou a Keila Bonde Ferreira – com quem admitiu ter tido um “enlace amoroso” (ela é esposa do mencionado PM, cabo Fernando Marcos Ferreira) – sobre uma vaga de trabalho existente na Secretaria de Estado de Esportes. E lá ela conseguiu trabalho.

...e terceirizada