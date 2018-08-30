Magno: "em defesa da vida e da família"

Crédito: Amarildo

Na busca por um terceiro mandato sucessivo no Senado Federal, Magno Malta (PR) lidera hoje confortavelmente a disputa por uma das duas vagas. A última pesquisa Ibope, publicada por A GAZETA no dia 19 de agosto, sinaliza o favoritismo de Magno, que aparece com 54% das intenções estimuladas, somando os dois votos possíveis – o 3º colocado tem 10%. Fechando hoje a nossa série com os quatro candidatos mais bem posicionados na referida pesquisa para o Senado, Magno reforça seu discurso “em defesa da família e da vida” e as bandeiras que pretende aprofundar se reeleito for, as quais compõem uma agenda centrada nos campos moral e dos costumes.

“A gente é tocado pelo vento das bandeiras que a gente defende. O Senado trata das questões cruciais da vida da nação. E sem dúvida vou tentar manter acesas, de pé, as bandeiras que defendo ao longo da minha vida, antes do meu mandato de vereador (o primeiro de Magno, em Cachoeiro de Itapemirim, de 1993 a 1994). É a defesa de valores. É minha luta contra as drogas. É minha luta contra o aborto. É minha luta agora contra essa nova ‘ideologia de gênero’, contra uma série de mazelas impostas nesses 14 anos por esses ‘governos comunistas’ que aí passaram, que começou com Fernando Henrique Cardoso, e atentaram acintosamente contra os valores da fé, contra os valores da família.”

Magno se apresenta como um “arauto” das causas listadas por ele – isto é, um paladino, um mensageiro dessas causas.

“Eu na verdade me tornei e sou um arauto disso, um defensor dessas causas. E tenho certeza que há muita coisa para mudar e a se consolidar daqui para a frente. Por exemplo, o que o Brasil tem hoje na defesa das crianças... as grandes operações contra pedofilia hoje no país se devem à alteração do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da qual sou o autor. Hoje você mantém um pedófilo preso e, no crime cibernético, as operações só podem ser feitas como são agora exatamente por causa dessa lei. Eu sou autor dela, sou autor da Lei Joanna Maranhão. Relatei a lei que tornou crime hediondo. Então, se nós focarmos só isso: na defesa das crianças do Brasil...”

Para o próximo mandato, como uma consequência do que apurou nos trabalhos da CPI dos Maus Tratos Infantis, presidida por ele, Magno diz que pretende endurecer a legislação no tocante à internet, de modo a coibir crimes praticados contra crianças por meio do espaço virtual – e que geram, segundo ele, uma alta taxa de suicídio de menores de idade. “Ainda insistem em achar que internet é uma terra que ninguém pode tocar nela. A internet tem que ser tocada para você combater e revelar o crime. Para o cidadão de bem, ela de fato tem que ser preservada. Então eu quero me manter no Senado porque é uma Casa onde eu posso debater, fazer mudar e implementar uma legislação.”

Magno não convalida a afirmação de que “já está reeleito”. Mas corrobora a análise sobre o próprio favoritismo.

“Se a minha história de nada serviu, se foi um mandato inócuo, perdido no tempo, sem boa avaliação da sociedade, até porque estou no segundo mandato de senador e tenho essa boa avaliação, não serão 30 dias que vão resolver a minha questão. Agora, se eu fiz um bom mandato e trabalhei, e as pessoas entenderam assim, não vão ser 30 dias que vão tirar minha reeleição também, correto? Então minha vida está nas mãos de Deus e eu tenho que continuar trabalhando. Mas imagino que, se alguém tem chances de ter uma das duas vagas, sou eu.”

Muito prazer, Magno

Quando analisamos os resultados das últimas pesquisas por escolaridade e renda, notamos que o eleitorado de Magno hoje está mais transversal. Ele atinge boa votação inclusive entre eleitores das classes mais abastadas e mais escolarizadas, onde havia resistência maior a seu nome. Uma hipótese é que essa mudança tenha a ver com a aproximação política de Magno com Bolsonaro, também bem votado, segundo as pesquisas, entre os mais escolarizados e mais ricos no Espírito Santo.

Muito prazer, classe A/B

Magno vê de outra maneira. “Aqui no Espírito Santo, atribuo isso à minha luta pelo impeachment. Foi algo que as pessoas acompanharam muito de perto. E também à minha luta contra o fim do Fundap. A partir dessas coisas todas que o povo do Espírito Santo assistiu de manhã, de tarde e de noite, eles começaram a ter uma outra concepção sobre mim.”

Leis contra pedófilos

As leis citadas por Magno realmente partiram de projetos apresentados pela CPI da Pedofilia, presidida por ele no Congresso. A Lei nº 11.829, de 2008, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo pena de prisão de 4 a 8 anos e multa para quem “produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente” (Art. 240 do Ecriad).