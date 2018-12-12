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Vitor Vogas

Lorenzo Pazolini vai contratar assessores de gabinete por concursos

Delegado lança nesta quinta (13) processo seletivo para escolha de seis comissionados que trabalharão com ele na Assembleia a partir de fevereiro

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 19:08

Públicado em 

12 dez 2018 às 19:08
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lorenzo Pazolini: aproximação se dá por redes sociais Crédito: Carlos Alberto Silva
O delegado de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini (PRP), lançará nesta quinta-feira (13) um processo seletivo visando à contratação de seis assessores parlamentares que vão trabalhar em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem. 
Na eleição de outubro, Pazolini foi o segundo candidato a deputado estadual mais votado pelos capixabas, com 43.293 votos.
Cada deputado estadual tem direito a nomear até 19 assessores parlamentares. A princípio, Pazolini pretende trabalhar com 13. Seis deles serão contratados por meio da seleção promovida por ele.
Serão preenchidos quatro cargos de "assistente de gabinete de representação parlamentar" (com salário de R$ 2.468,81) e dois cargos de "técnico júnior de gabinete parlamentar" (com salário de R$ 4.283,63).
Apesar das nomenclaturas coincidentes, as funções específicas de cada assessor a ser contratado variam. Os cargos a serem preenchidos são os seguintes:
- 1 assessor jurídico e legislativo (R$ 4,2 mil)
- 1 assessor de imprensa (R$ 4,2 mil)
- 1 atendente com função administrativa (R$ 2,4 mil)
- 1 motorista com função administrativa (R$ 2,4 mil)
- 1 subcoordenador com função administrativa (R$ 2,4 mil)
- 1 web designer (R$ 2,4 mil)
Os interessados deverão enviar currículo e referências profissionais para o e-mail [email protected] entre 17 de dezembro (próxima segunda-feira) e 21 de dezembro.
ETAPAS
O processo compreende algumas etapas. Os pré-selecionados, a partir da análise dos currículos, serão contactados pelo próprio Pazolini, submetidos a uma entrevista e a uma bateria de avaliações psicológicas, a fim de atender a todos os pré-requisitos.
O resultado final será apresentado no dia 15 de janeiro e, após essa data, os selecionados serão submetidos ao exame médico admissional e formalmente contratados. A próxima legislatura, que vai de 2019 a 2022, começa no mês de fevereiro. 
Dos 13 assessores que Pazolini pretende nomear, os outros sete já foram escolhidos por ele mesmo por meio de critérios técnicos. Mas todos eles, inclusive o futuro chefe de gabinete, também terão que passar pelo processo final de seleção, com as avaliações psicológicas e exames médicos.
O deputado eleito explica que a premissa básica de construção de sua equipe de gabinete é a utilização racional de verbas.
Conforme material a que a coluna teve acesso sobre o processo seletivo, o delegado relaciona três fundamentações básicas: "1. Otimização de recursos humanos é uma diretriz moderna de gestão; 2. Gestão de pessoas não requer incremento de pessoas, mas qualificação; 3. Contratação por necessidade de trabalho (oferta) e não pelo limite estabelecido para contratação".
O delegado também adianta quais serão os focos do seu mandato na Assembleia: segurança pública; proteção a crianças e adolescentes; eficiência e moralização das instituições públicas; proteção social; atendimento a vítimas de crimes; outras demandas essenciais para a sociedade.
Para evitar eventuais cobranças na Justiça, cada candidato terá que assinar um "Termo de Participação em Processo de Recrutamento e Seleção do Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Lorenzo Pazolini".
No documento, o candidato concordará em declarar que está ciente de que a sua participação no processo seletivo, mesmo passando por todas as etapas, não significará contratação efetiva, nem mesmo promessa de contratação, nem lhe dará qualquer garantia de que venha a ser contratado pelo deputado estadual.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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