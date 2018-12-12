Lorenzo Pazolini vai contratar assessores de gabinete por concursos

Lorenzo Pazolini: aproximação se dá por redes sociais Crédito: Carlos Alberto Silva

O delegado de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini (PRP), lançará nesta quinta-feira (13) um processo seletivo visando à contratação de seis assessores parlamentares que vão trabalhar em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem.

Na eleição de outubro, Pazolini foi o segundo candidato a deputado estadual mais votado pelos capixabas, com 43.293 votos.

Cada deputado estadual tem direito a nomear até 19 assessores parlamentares. A princípio, Pazolini pretende trabalhar com 13. Seis deles serão contratados por meio da seleção promovida por ele.

Serão preenchidos quatro cargos de "assistente de gabinete de representação parlamentar" (com salário de R$ 2.468,81) e dois cargos de "técnico júnior de gabinete parlamentar" (com salário de R$ 4.283,63).

Apesar das nomenclaturas coincidentes, as funções específicas de cada assessor a ser contratado variam. Os cargos a serem preenchidos são os seguintes:

- 1 assessor jurídico e legislativo (R$ 4,2 mil)

- 1 assessor de imprensa (R$ 4,2 mil)

- 1 atendente com função administrativa (R$ 2,4 mil)

- 1 motorista com função administrativa (R$ 2,4 mil)

- 1 subcoordenador com função administrativa (R$ 2,4 mil)

- 1 web designer (R$ 2,4 mil)

[email protected] entre 17 de dezembro (próxima segunda-feira) e 21 de dezembro. Os interessados deverão enviar currículo e referências profissionais para o e-mailentre 17 de dezembro (próxima segunda-feira) e 21 de dezembro.

ETAPAS

O processo compreende algumas etapas. Os pré-selecionados, a partir da análise dos currículos, serão contactados pelo próprio Pazolini, submetidos a uma entrevista e a uma bateria de avaliações psicológicas, a fim de atender a todos os pré-requisitos.

O resultado final será apresentado no dia 15 de janeiro e, após essa data, os selecionados serão submetidos ao exame médico admissional e formalmente contratados. A próxima legislatura, que vai de 2019 a 2022, começa no mês de fevereiro.

Dos 13 assessores que Pazolini pretende nomear, os outros sete já foram escolhidos por ele mesmo por meio de critérios técnicos. Mas todos eles, inclusive o futuro chefe de gabinete, também terão que passar pelo processo final de seleção, com as avaliações psicológicas e exames médicos.

O deputado eleito explica que a premissa básica de construção de sua equipe de gabinete é a utilização racional de verbas.

Conforme material a que a coluna teve acesso sobre o processo seletivo, o delegado relaciona três fundamentações básicas: "1. Otimização de recursos humanos é uma diretriz moderna de gestão; 2. Gestão de pessoas não requer incremento de pessoas, mas qualificação; 3. Contratação por necessidade de trabalho (oferta) e não pelo limite estabelecido para contratação".

O delegado também adianta quais serão os focos do seu mandato na Assembleia: segurança pública; proteção a crianças e adolescentes; eficiência e moralização das instituições públicas; proteção social; atendimento a vítimas de crimes; outras demandas essenciais para a sociedade.

Para evitar eventuais cobranças na Justiça, cada candidato terá que assinar um "Termo de Participação em Processo de Recrutamento e Seleção do Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Lorenzo Pazolini".