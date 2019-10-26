Liderança na era do "agorismo" em debate na Pedra Azul: confira a galeria de fotos

"Não dá tempo de fazer planos para futuro. Todo mundo tem de estar atento ao agora", disse Oscar Motomura, fundador da Amana-Key, o último palestrante do 14ª edição do Encontro de Lideranças, neste sábado (27), em Pedra Azul. Diante de uma seleta plateia de empresários e políticos, Motomura apresentou a palestra "Liderança em tempos de Agorismo" e frisou o papel dos líderes. “Nenhum líder, sozinho, vai fazer a reorganização necessária nas organizações. Todos são líderes e devem ser ouvidos|". Confira a galeria de fotos: