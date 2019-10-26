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  • Liderança na era do "agorismo" em debate na Pedra Azul: confira a galeria de fotos
Renata Rasseli

Liderança na era do "agorismo" em debate na Pedra Azul: confira a galeria de fotos

Oscar Motomura, fundador da Amana-Key, foi o último palestrante do 14ª edição do Encontro de Lideranças, neste sábado (26), em Pedra Azul

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 13:56

Públicado em 

26 out 2019 às 13:56
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Décio Chieppe, Renan Chieppe, Oscar Motomura e esposa, Café Lindenberg e Marcello Moraes: no 14 º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta - palestra de Oscar Motomura Crédito: Cacá Lima
"Não dá tempo de fazer planos para futuro. Todo mundo tem de estar atento ao agora", disse Oscar Motomura, fundador da Amana-Key, o último palestrante do 14ª edição do Encontro de Lideranças, neste sábado (27),  em Pedra Azul. Diante de uma seleta plateia de empresários e políticos, Motomura apresentou a palestra "Liderança em tempos de Agorismo" e frisou o papel dos líderes. “Nenhum líder, sozinho, vai fazer a reorganização necessária nas organizações. Todos são líderes e devem ser ouvidos|". Confira a galeria de fotos: 

Encontro de Lideranças - Palestras de Oscar Motomura e Paulo Vicente

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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