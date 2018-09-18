Liberação de menores internados provoca impasse dramático

A liberação compulsória de adolescentes para evitar a superlotação, como ocorreu na Uninorte, em Linhares, é uma situação complicada em que nem mesmo a metáfora do cobertor curto pode ser aplicada, porque simplesmente não há um. Com todas a unidades estaduais abarrotadas, não há margem de manobra para realocá-los, sendo inevitável que sejam colocados em liberdade. Até as novas internações tornam-se um desafio