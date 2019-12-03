Leitores sugerem músicas para explicar treta entre Trump e Bolsonaro

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro e o presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR

Isso porque o presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu sua admiração pelo líder norte-americano. Também na segunda-feira (2), o presidente disse que pode usar de sua boa relação com Trump para encontrar uma solução. "Eu vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo para o Trump. Eu tenho um canal aberto com ele", disse.

Desde que assumiu a presidência da República, Bolsonaro tomou uma série de decisões para alinhar a política externa de seu governo aos interesses da agenda norte-americana. Como exemplo, renovou neste ano cotas sem tarifa para importação de etanol e trigo, reivindicações americanas, e liberou a exigência de visto para cidadãos daquele país.

Mas a anunciada amizade com Donald Trump até agora rendeu bem pouco ao Brasil. O prometido apoio dos EUA para a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, foi adiado.

Esse mais recente revés na relação entre os dois países acabou, como era esperado, virando motivo de brincadeiras nas redes sociais. No Facebook de A Gazeta, leitores sugeriram músicas que servem de trilha sonora para a "traição". As sugestões incluem "Cilada", do grupo Molejo, "Vou Festejar", eternizada por Beth Carvalho, e "Respeito Não se Compra", de MC Lano. Confira:

Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão… (Elida Salvador)

E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências… (Fabíola Colares)

Você partiu o meu coração! Mas, meu amor, não tem problema não, não… (Dekinha Martins Salcelino)

Sentimento seu, nenhum/ Te amo e você nem tchum/ Lembra a gente no começo? (Criszam Barbosa)

Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar/ que apertam sua mão e querem te derrubar… (Thiago Silva)

Parece que o amor acabou rápido demais. Mais ou menos como no refrão de uma música: “Não era amor, não era; era cilada, cilada!” (Carlos Luiz)

Olha, estou tentando entender seu adeus e o que mandou me dizer/ que acabou o amor, que o amor acabou (Elane Moreira)

Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amoooor… (Fatima Ribeiro)