Leitores opinam após mulher recusar ser madrinha por causa de Bolsonaro

Vestido de madrinha foi comprado por R$ 1,8 mil e está sendo vendido pela metade do preço Crédito: Ciro Rox / Reprodução

uma senhora de 75 anos desistiu de ser madrinha de um casamento após descobrir que o noivo é eleitor do pré-candidato à Presidência da república Jair Bolsonaro (PSL). O caso veio a público depois que a mulher pediu ajuda a um fotógrafo para vender o vestido que usaria na cerimônia. Em Vila Velha,após descobrir que o noivo é eleitor do pré-candidato à Presidência da república Jair Bolsonaro (PSL). O caso veio a público depois que a mulher pediu ajuda a um fotógrafo para vender o vestido que usaria na cerimônia.

Nas redes sociais, o fotógrafo Ciro Rox anunciou a venda da peça, que custou R$ 1,8 mil, pela metade do preço e explicou o motivo da venda. Segundo ele, a senhora aceitou o convite para ser madrinha pois era muito amiga da mãe da noiva, mas que conhecia o noivo. A cerimônia está agendada para maio.

No Facebook do Gazeta Online, muitos leitores criticaram a atitude da ex-futura-madrinha. "Política é política, amizades são amizades. Acho que essa senhora confundiu as coisas", disse Daia Pereira. Outros, no entanto, consideram que a senhora tem direito a não participar da cerimônia.

Confira alguns comentários:

Política é política, amizades são amizades. Acho que essa senhora confundiu as coisas. Devemos repeitar as opções do próximo, sem compactuarmos com a escolha do próximo. Se ela fosse amiga mesmo não levaria essa situação ao extremo.

Daia Pereira

Bom saber que existe por aí uma senhora como essa. Que tem consciência de que apoiadores desse político não são nada mais, nada menos que racistas e machistas defendendo seu último reduto.

Marcinho Vianna

Graças a Deus que desistiu. Um momento como esse não pode ter participação de pessoas amargas e sem consideração com os noivos. Teve livramento de uma presença negativa.

Taciani Gomes

Eu tenho pena dessa moça. Casar com um cara que apoia um sujeito que não vai construir creches, que diz ter fraquejado ao ter uma filha e outras barbaridades. A senhora tá certíssima.

Rosi Meireles

Bolsonaro ainda nem eleito foi e já deu sorte aos noivos!

Felipe Pretti

Já se vê que não presta não pra ser madrinha nem amiga, porque amigos de verdade não brigam por política e respeitam um ao outro.

Gleidiane Almeida

Política é uma coisa, apoiar um ser que contemporiza com um torturador é outa coisa...

Francis Coppi

Acho que, independentemente de em quem a pessoa vá votar, opiniões devem ser respeitadas. E a amizade, se for verdadeira, está acima de qualquer coisa.

Taty Silva

Verdade: Noivo desconvida madrinha ao saber que ela não vota em Bolsonaro!

Otávio Jr Postay

A noiva tá esperando o que ainda??? ACORDA AÊ! Afinal, o tal candidato não estupra porque “não merece” e dá fraquejada quando tem uma filha.

Joao Henrique Valdetaro

Essa senhora é muito radical, é uma extremista. Espero que ela aceite mais os outros como são e seja mais complacente com os pensamentos diversos. Em pleno século XXI ter gente ainda tão radical e preconceituosa...

Jonas Corteletti

Ela respeitou a opinião dele, na matéria não fala que ela obrigou o mesmo a mudar o voto, mas ela também tem o livre-arbítrio de não ser a madrinha e compactuar com ideias diferentes das delas. Até porque um cara que compactua com as ideias machistas não deveria perder somente a madrinha. Se é pra respeitar, respeitem a escolha da madrinha também.

Djaisa Gomes

Gazeta não tem jeito! Publicou a matéria só pra causar... Se lascaram! Pois perceberam que teve mais comentários a favor de Bolsonaro. Lamentável que vocês queiram manchar o mito.

Drica Pimentel

Parabéns ao casal. Menos uma egoísta que não aceita a democracia e a opinião do próximo se achando superior.

Felipe Rocha

Certamente essa madrinha não abrilhantará a cerimônia. Já que o motivo foi esse, convidem outra madrinha eleitora do Bolsonaro e o convide também. Felicidades. Deus acima de todos e Brasil acima de tudo.

Celso Lima

Com certeza a noiva convidou em respeito à mãe. Menos uma pessoa chata e sem respeito pra ter que conviver nos próximos eventos de família do futuro casal. Pena dessa senhora pelo motivo de recusar participar do casório, já que é tão amiga da mãe noiva. Faltou com respeito e não teve nenhuma consideração. O triste vai ser descobrir algum filho votando no Bolsonaro. Deserda o pobre.

Martha Medeiros

Esse pessoal da a Gazeta é uma piada.Olha o nível da reportagem! Tá na cara que o dono da reportagem não gosta de Bolsonaro. Por que não pública algo útil e fala que as câmeras de Vila Velha só vão servir para multar e nada mais?

Leonardo Vargas

Deve ser que ela estava querendo se livrar do vestido, sem dinheiro para anunciar, o jornal o fez de graça. Eu achei o vestido muito feio, mas deve encontrar comprador por aqui. Boa sorte aos noivos que se livraram de ter essa “sem consideração” e intolerante como madrinha!

Gisele dos Santos Quintanilha

Como sempre eles não respeitam a escolha das pessoas. São intransigentes. Só a vale o que eles acham, o que querem. Ganhou o noivo. Também não iria querer alguém que não me respeita em um dia tão importante da minha vida.

Goreth Risso

Essa senhora se mostrou uma preconceituosa. Todos têm escolhas e opiniões. Esse povo que tanto fala em democracia não respeita a opinião dos outros. Vou deixar de ser amigo de alguém por escolha política? Tenha paciência. Vamos parar de idiotices e respeitar o opinião dos outros!

Wagner Perini

Quanta besteira! Então se ele for presidente... ela não vai mais sair de casa??? Que idiotice, perder uma festa bacana por algum político ou pessoa!