Leitores criticam título sobre derrota do Japão na Copa

Diversos leitores entraram em contato com a Redação para criticar o título publicado na capa de A GAZETA desta terça-feira (03), sobre a derrota do Japão na Copa do Mundo. A chamada dizia "ataque belga caiu como uma bomba no Japão".

A Redação lamenta o uso inadequado da expressão "bomba". Pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos.

Confira alguns comentários:

Poxa vida, Gazeta... que título infeliz que vocês colocaram na vitória da Bélgica sobre o Japão. Que falta de “elegância”, trocadilho de muito mau gosto.

Natalino N. Makino

É reviver de forma jocosa e sem se importar com a dor das famílias e do país que sofreu o ataque de duas bombas nucleares em 1945.

André Luís

“Ataque belga cai como bomba no Japão”... Que texto infeliz para a notícia, hein, Gazeta! Pelo amor de Deus.

Flávio Cirilo

Também achei de um mau gosto constrangedor.

Joyce Navarro

Péssima associação de guerra e futebol, hein? O mundo já anda muito idiota, não precisa de mais combustível para isso.

Kleber Menezes

Esse pessoal da Gazeta está perdendo a noção das coisas?? Que falta de respeito com os descendentes de japoneses do ES. Que absurdo!

Patrick Rissi

É séria essa comparação do ataque belga com uma das maiores tragédias sofridas pelo Japão? Lamentável e vergonhoso.

Maycon Lucas Mendonça

Para o infeliz que fez essa reportagem para o jornal A GAZETA, aqui do Espírito Santo: que bom que você e sua família não tiveram que passar pelos horrores de ser atingido por uma bomba atômica.

Charles Seiti Takasaki

Vocês estão de parabéns por essa metáfora horrível! Sou descendente de japoneses. Por favor, dê os parabéns a quem escreveu e autorizou essa notícia. Respeito existe em qualquer instância da humanidade, e isso o Brasil ainda está engatinhando.

Ricardo Kawada

Fazer uma piada de muito mau gosto em um jornal, tá de sacanagem, né? Tenho um bisavô que não cheguei a conhecer devido ao atentado em Nagasaki. Infelizmente, a piada me atingiu.

Christopher Hanthequeste