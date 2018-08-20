Lei que deve valer não pode ser a do tráfico

Nos vazios historicamente deixados pelo poder público – seja pela carência nas áreas de educação e assistência social, seja pela ausência de policiamento –, o tráfico instaura seu próprio sistema de regras e punições.. O tribunal do tráfico também impõe o toque de recolher, que fecha comércios, impede escolas de funcionar e cerceia o direito de ir e vir de moradores, que têm até suas redes sociais vasculhadas, como já denunciamos neste jornal.