Kassab em Vitória: "O centro precisa ter um só candidato"

Gilberto Kassab e Paulo Hartung Crédito: governo do Estado

À frente do Ministério das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD) foi o grande responsável pelo lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro, o SGDC, em maio do ano passado. Na tarde desta quinta-feira (1º), no Palácio Anchieta, anunciou o lançamento do programa "Internet para Todos", do governo federal, que visa proporcionar cobertura universal de sinal de internet por satélite no território brasileiro. Já quando o assunto é lançamento de candidatura do PSD à Presidência da República, o presidente nacional licenciado do partido prefere aguardar um pouco mais.

Filiado ao mesmo partido, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, trabalha para viabilizar candidatura. Kassab afirma que a sigla também trabalha para viabilizar a candidatura do seu colega na Esplanada dos Ministérios, mas não dá certeza quanto a isso. Segundo Kassab, a prioridade do PSD no momento é se unir a outras "forças de centro" para apoiar uma candidatura unificada à Presidência da República – que não necessariamente será a de Meirelles.

"Hoje a prioridade do PSD é trabalhar para que todos os partidos políticos brasileiros tenham um único candidato. Nós entendemos que, se houver uma fragmentação no centro político do país, com vários candidatos, corremos o risco de não ver nenhum desses candidatos no segundo turno. E o nosso esforço, é evidente, é para que esse candidato seja o Meirelles. Então por isso o nosso trabalho para fortalecê-lo. Mas vamos ter bom senso para, na hora certa, junto com os demais partidos, se esforçar para que tenha um só candidato."

NÃO DECOLOU

De acordo com a última pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial, Meirelles aparece com apenas 2% das intenções de voto, no seu melhor desempenho. Mesmo assim, mantém o nome.

CONCLUSÃO

Está mais fácil o governo federal mandar outro satélite para o espaço do que fazer decolar a candidatura de Meirelles.

DISCURSOS CASADOS

Sobre a necessidade de unificação em torno de uma candidatura de centro, o discurso de Kassab é praticamente o mesmo mantido, desde o ano passado, pelo governador Paulo Hartung (PMDB).

CENTRO? QUE CENTRO?

Esse chamado "centro" tem um contorno bastante indefinido. Mas, com base em declarações de dirigentes que se afirmam dentro dele, pode-se dizer que reúne partidos como PMDB, DEM, PSD e PPS – talvez o PSDB e o PSB. Nesse bolo, além de Meirelles, hoje há pré-candidatos ao Planalto como Rodrigo Maia (DEM) e Luciano Huck (sem partido).

"TAVA TÃO BOM..."

Kassab passou os dez primeiros minutos da entrevista detalhando o programa "Internet para Todos" para a imprensa. Foi então que a coluna lhe fez a primeira pergunta sobre eleições. Neste momento, o ministro brincou, tirando risadas dos repórteres: "Estava tão bom falar do satélite! E você vem me trazer a eleição..."

"DEIXA EU SAIR DAQUI"

Após o gracejo, o ministro respondeu a mais alguns questionamentos específicos sobre o programa. Esgotada essa pauta, ele se dispôs a responder às perguntas de fundo político. Bem nesse momento, o governador Paulo Hartung, postado até então ao lado de Kassab, afastou-se discretamente das lentes e gravadores.

CONVITE A PAULO HARTUNG

Pedimos a Kassab para confirmar ou desmentir uma especulação: afinal, ele convidou ou não o governador Paulo Hartung para se filiar ao PSD? No início, o ministro escorregou: "O governador Paulo Hartung, por sua dimensão, por sua respeitabilidade e por sua liderança aqui no Estado, dispensa qualquer aconselhamento. Ele sabe o que é melhor para o seu futuro, para o Estado, nas suas relações partidárias".

DESMENTIDO

Em seguida, um pouco mais apertado, o ministro desmentiu a especulação. "Não. Seria sempre uma indelicadeza fazer um convite ao governador. O que posso dizer sempre é: quem não gostaria de ter o governador Paulo Hartung filiado ao seu partido?"