Juninho e Luciano reforçam convite para Da Vitória entrar no PPS

Luciano Rezende, Juninho e Da Vitória reunidos em hotel de Vitória para discutir filiação do último ao PPS Crédito: Divulgação | Juninho

Sem espaço nem ambiente no PDT, o deputado estadual Josias da Vitória almoçou nesta quarta-feira (17) no hotel Alice Vitória com os prefeitos da Capital, Luciano Rezende, e de Cariacica, Juninho (ambos do PPS, o Partido Popular Socialista).

No encontro, Juninho e Luciano reforçaram o convite a Da Vitória para que ele se filie ao PPS e dispute pelo partido uma das dez cadeiras de deputado federal em jogo no Espírito Santo. A informação é confirmada por Juninho e por Da Vitória.

A coluna apurou que a filiação do deputado ao PPS é praticamente certa, dependendo apenas de detalhes e do calendário eleitoral. A probabilidade é considerada enorme pelos envolvidos.

“O convite que eles me fizeram hoje foi oficial e muito robusto. Hoje o PPS é o partido que mais me dá segurança numa eleição a deputado federal, que é o cargo que já decidi disputar. E o PPS precisa eleger um deputado federal. Eles encontram em mim o que estão procurando, e eu encontro neles o que estou procurando”, destaca Da Vitória.

Essa foi a primeira vez que o deputado se reuniu ao mesmo tempo com os dois prefeitos para tratar da possível filiação. Até então ele vinha mantendo conversas individuais, ora com Luciano, ora com Juninho.

Após ouvir o convite dos dois líderes do PPS, Da Vitória pediu algum tempo para tomar a decisão. Juninho e Luciano respeitaram o pedido, mas deixaram claro: quanto antes o deputado se decidir, mais fácil será a composição da chapa de candidatos a deputado federal.

"Senti que Da Vitória ficou muito tentado. Ele está muito propenso a vir para o PPS", avalia Juninho.

Os dois líderes do PPS ainda disseram a Da Vitória que ele pode indicar aliados dele para também se filiarem ao partido, reforçando a chapa de candidatos a deputado estadual.

Para não correr o risco de perder o mandato, Da Vitória só pode trocar de legenda na próxima "janela" para transferências partidárias, a ser aberta no mês de março.

CLIMA RUIM NO PDT

No momento, o clima não é muito favorável para a permanência de Da Vitória no Partido Democrático Trabalhista (PDT). Comandado no Espírito Santo pelo deputado federal Sérgio Vidigal, o PDT apoia e faz parte do governo Paulo Hartung (PMDB). Oficialmente, o partido também integra a base do governo na Assembleia Legislativa. O líder do governo, deputado Rodrigo Coelho, é do partido.

Da Vitória, por sua vez, tem feito mandato de oposição ao governo na Assembleia, postura que ele intensificou desde a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017. No plenário, o deputado, que é cabo da reserva da PM, costuma criticar as políticas de Segurança Pública do governo.

No início de dezembro, foi realizada a convenção estadual do PDT, para definição do comando da sigla. Após ameaçar disputar a presidência estadual contra Vidigal, Da Vitória recuou e compôs com o adversário interno. Vidigal foi reeleito presidente da sigla no Estado e Da Vitória permaneceu como 1º vice-presidente.