Jovens da periferia ajudam a construir sociedade mais justa

Nossa estrutura social é desigual, a juventude popular sofre com essa desigualdade todo dia. Jovens que vivem em favelas e periferias têm menos oportunidades de desenvolvimento e direitos que outros. Ao mesmo tempo, estes jovens, por viverem essa realidade social, têm capacidade de inventar saídas para eles e suas comunidades. Fui um jovem pobre e urbano no Brasil dos anos 90. Crescido na periferia, vivi essas desigualdades, mas, por ser branco, era menos vulnerável que outros. A partir dessa experiência e de minha formação em arte e ação social, por mais de 20 anos, criei uma metodologia que busca contribuir na potência que esses jovens possuem. O modo como o artista pensa para criar pode contribuir com esses jovens para inventarem ações em suas vidas, comunidades e cidades. Isso tudo é realizado pela Agência de Redes para Juventude.